El sargazo deja de ser estacional: el Caribe enfrenta una nueva normalidad en 2026

Sargazo acumulado en el este de República Dominicana. ( MARVIN DEL CID/ARCHIVO )

El sargazo dejó de ser un evento ocasional en el Caribe para convertirse en un sistema persistente que, en 2026, vuelve a escalar a niveles sin precedentes.

Un boletín publicado el 30 de abril de 2026 por el Laboratorio de Oceanografía Óptica de la Universidad del Sur de Florida confirma que la acumulación de sargazo alcanzó niveles récord para ese mes en prácticamente todas las regiones monitoreadas del Atlántico tropical.

De acuerdo con el informe, la tendencia observada en los últimos meses se ha mantenido con un aumento sostenido en la biomasa, registrando valores que superan los históricos para abril en el periodo 2011–2025.

El gráfico muestra la biomasa húmeda de sargazo registrada en abril de 2026 comparada con el rango histórico del mismo mes entre 2011 y 2025 en cinco regiones del Atlántico tropical.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/07/screenshot-2026-05-07-at-111515am-2a41b8c2.png Distribución del sargazo, 2026. (FUENTE EXTERNA)

Las cajas grises representan la variabilidad histórica —incluyendo valores mínimos, máximos y percentiles— mientras que las barras naranjas indican los valores observados en 2026.

En todos los casos, las cifras de este año se sitúan en el extremo superior o por encima del rango histórico, destacando particularmente el Atlántico occidental, con 13.3 millones de toneladas, y el total agregado de todas las regiones, que alcanza 28.7 millones de toneladas.

Este comportamiento confirma que abril de 2026 no solo supera el promedio histórico, sino que se posiciona como uno de los meses con mayor acumulación de sargazo desde que se tiene registro satelital del fenómeno.

El documento advierte que, para mediados de abril, el sargazo ya se había expandido a prácticamente todo el mar Caribe, con grandes volúmenes siendo transportados hacia el Golfo de México, en un patrón que confirma la consolidación del llamado Gran Cinturón de Sargazo del Atlántico.

México y el Caribe ya sienten el impacto

El comportamiento observado desde el espacio ya se está reflejando en tierra.

En México, particularmente en el estado de Quintana Roo, autoridades y centros de monitoreo reportan arribos masivos tempranos, con acumulaciones inusuales para esta época del año en múltiples destinos turísticos del Caribe mexicano.

En temporadas recientes, esa región ha tenido que recolectar decenas de miles de toneladas de sargazo en un solo año, evidenciando la magnitud del problema.

Los reportes de campo coinciden con lo anticipado por los modelos satelitales: eventos de recale importantes ya están ocurriendo en distintas zonas del Caribe.

En República Dominicana, la situación comenzó a hacerse evidente en las últimas semanas con una fuerte llegada de sargazo a la playa de Boca Chica.

Evidencia científica de un cambio estructural

La recurrencia de eventos masivos de sargazo desde 2011 ha llevado a centros de investigación a plantear un cambio estructural en la dinámica del fenómeno en el Atlántico tropical.

Investigadores del Laboratorio de Oceanografía Óptica de la Universidad del Sur de Florida, responsables del sistema de monitoreo satelital Sargassum Watch System, han documentado aumentos sostenidos de biomasa y la repetición de años catalogados como "mayores", como ocurre en 2026.

A esto se suma evidencia científica reciente que apunta a una redistribución del sargazo en el Atlántico: mientras el histórico mar de los Sargazos ha mostrado una disminución sostenida de biomasa desde 2015, en paralelo se ha formado y consolidado el llamado Gran Cinturón de Sargazo del Atlántico, una franja que se extiende desde África occidental hasta el Caribe y el Golfo de México.

Análisis basados en datos satelitales y publicados en revistas como Nature Geoscience, junto a trabajos desarrollados por equipos de la Universidad del Sur de Florida y la Universidad del Sur de Mississippi, indican que este nuevo sistema concentra volúmenes cada vez mayores de algas en aguas tropicales, impulsado por cambios en nutrientes, temperatura y circulación oceánica.

En conjunto, estos estudios coinciden en que la llegada masiva de sargazo a las costas ha dejado de ser un evento episódico para convertirse en un fenómeno recurrente en el Caribe, con una tendencia clara a intensificarse en la última década.

Lo que viene: un año que podría romper todos los récords

El boletín de la Universidad del Sur de Florida advierte que la cantidad de sargazo continuará aumentando en los próximos meses, con eventos de acumulación en costas que no solo persistirán, sino que probablemente se intensifiquen durante el verano.

Los investigadores clasifican 2026 como "otro año mayor de sargazo", es decir, un año en el que la biomasa supera el 75 % de los valores históricos, con alta probabilidad de convertirse en un año récord hacia mediados de 2026.

La coincidencia entre datos satelitales y eventos en costa apunta a una conclusión cada vez más clara: el Caribe está entrando en una nueva fase del fenómeno del sargazo.

Más que una crisis puntual, se trata de un cambio estructural en la dinámica oceánica regional.

Para República Dominicana, esto implica pasar de respuestas reactivas —basadas en limpieza y contención— a una estrategia integral que combine monitoreo científico, planificación costera y coordinación regional.