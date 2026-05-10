Comunitarios, ambientalistas y representantes de la Iglesia católica de distintos sectores de La Vega realizaron una marcha-concentración este domingo en rechazo de la deforestación y los movimientos de tierras registrados en la loma del Santo Cerro de esa provincia.

Los manifestantes exigieron también sancionar los graves daños ambientales en la zona considerada santuario ecológico y ruta de la fe.

La marcha pacífica partió desde el área del Santo Cerro y recorrió varias comunidades afectadas por las recientes inundaciones y acumulación de lodo, situaciones que los participantes vinculan a la intervención de la montaña y a la eliminación de cobertura vegetal.

En la imagen aérea del lugar se observan amplias franjas de terreno removido, caminos improvisados y zonas totalmente desprovistas de árboles en la cima y las laderas de la montaña.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/10/whatsapp-image-2026-05-10-at-102839-am-2-d4d9def6.jpeg La marcha partió desde el área del Santo Cerro y recorrió varias comunidades afectadas por recientes inundaciones en La Vega (DIARIO LIBRE/CÉSAR JIMÉNEZ) https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/10/whatsapp-image-2026-05-10-at-102839-am-1-20dce8c7.jpeg (DIARIO LIBRE/CÉSAR JIMÉNEZ) ‹ >

Sostienen que el daño ambiental en la loma de Santo Cerro aumenta el riesgo de erosión, deslizamientos y escorrentías hacia comunidades cercanas durante períodos de lluvias.

El padre Jhonny Durán, encargado de Medio Ambiente de la Diócesis de La Vega, afirmó que los sectores más vulnerables son quienes terminan sufriendo las consecuencias de los daños ambientales.

"Los más necesitados tengamos que cargar con las consecuencias de un desastre ambiental, de un ecocidio que se haya cometido. No es justo que nuestras autoridades permitan que un grupo de poder económico pueda hacer lo que le venga en gana, aunque eso implique la destrucción del medio ambiente y los daños que padecemos", expresó Durán.

El sacerdote dijo que necesitan respuestas y ansían escuchar que la Procuraduría de Medio Ambiente investiga el daño en el llamado Santuario Ecológico de La Vega.

"Estamos exigiendo soluciones inmediatas y que los responsables tengan que dar la cara", manifestó.

Reclamo no es político

De su lado, el padre Rafael Mendoza, encargado de la parroquia del Santo Cerro, aclaró que la marcha no tuvo carácter político.

"Esta marcha no es de ningún partido. Esta marcha es de la comunidad y de los que les duele la loma, las montañas y este santuario ecológico" Rafael Mendoza Encargado de parroquia Santo Cerro “

Mencionó que los daños se produjeron desde la capilla de Carrera de Palmas al club de Ríoseco y que calificó como "una devastación lo que pasó".

En tanto que la coordinadora de la actividad, Geraldine Collado, definió la movilización como una expresión cívica y comunitaria.

"Estamos aquí exigiendo que se dé una respuesta inmediata y que los responsables de la deforestación de la loma del Santo Cerro sean sometidos a la acción de la justicia", sostuvo.

También el ambientalista Yanio Concepción tildó la situación como un "ecocidio" y cuestionó la existencia de permisos y estudios para las intervenciones realizadas en la zona.

Proyecto inmobiliario

Concepción aseguró que en el área afectada se desarrolla un proyecto inmobiliario y reclamó que las autoridades municipales y ambientales no presenten información sobre las autorizaciones correspondientes.

Los manifestantes concluyeron la caminata reiterando el llamado a que el Ministerio de Medio Ambiente, la Procuraduría Especializada para la Defensa del Medio Ambiente y las autoridades locales actúen ante las denuncias y determinen responsabilidades.