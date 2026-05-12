Experto afirma terrenos para proyecto en Pedro Brand no tienen ríos ni manantiales

El consultor ambiental Raúl Herrera aseguró que los terrenos donde se proyecta construir una planta de valorización de residuos sólidos y un relleno sanitario en la comunidad El Aguacate en La Cuaba, municipio Pedro Brand, no poseen ríos, arroyos ni manantiales dentro de su perímetro.

Una nota de prensa indica que Herrera explicó que durante los levantamientos técnicos efectuados en 2022 fueron evaluados cerca de 993 mil metros cuadrados sin detectarse fuentes hídricas en el área destinada al proyecto.

"Recorrimos los 993 mil metros cuadrados del terreno donde va a realizarse el proyecto y no detectamos ninguna fuente hídrica de importancia como arroyo, río o manantial", afirmó el coordinador del estudio de impacto ambiental realizado para la iniciativa.

Comunitarios han expresado su negativa a la construcción de la planta alegando que dañará el medio ambiente.

El especialista indicó que el estudio fue desarrollado por un equipo multidisciplinario compuesto por geólogos, hidrólogos, botánicos y técnicos ambientales de la firma Rojacha Consulting.

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Detalló que la zona corresponde principalmente a un bosque húmedo y a terrenos previamente impactados por actividades de extracción de materiales de construcción realizadas años atrás.

Las declaraciones surgen luego de cuestionamientos de algunos sectores sobre posibles afectaciones a fuentes de agua cercanas al proyecto.

Estudio fue depositado en Medio Ambiente

De acuerdo con el estudio depositado ante el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, aunque existen cañadas y cursos de agua en las proximidades, ninguno se encuentra dentro de la propiedad donde se instalará la planta.

El documento técnico identifica al río Matua como la principal fuente hídrica cercana, ubicado a unos 1,150 metros al sur del área de instalación. También menciona dos cañadas sin nombre que funcionan como drenajes pluviales y afluentes de dicho río.

Herrera sostuvo que el estudio fue elaborado conforme a los requisitos establecidos por el Ministerio de Medio Ambiente y que posteriormente el proyecto obtuvo la licencia ambiental correspondiente.

El consultor destacó que los análisis incluyeron evaluaciones hidrológicas y ambientales para determinar las condiciones del terreno antes de autorizar el desarrollo de la obra.