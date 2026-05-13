Autoridades intervienen mientras sacaban arena con pala mecánica en el río Haina

Comunitarios de Bendaño, Hatillo en San Cristóbal detuvieron junto a la Policía Nacional la extracción de arena del río Haina. ( FUENTE EXTERNA )

Miembros de la Policía Nacional intervinieron ayer en una zona del río Haina, en la comunidad de Bendaño, en Hatillo, provincia San Cristóbal, donde varias personas realizaban extracción de arena.

Las autoridades acudieron, luego de que comunitarios hicieran la denuncia. Josías Encarnación Campuzano, presidente de la Federación y Asociaciones de Juntas de Vecinos de Hatillo, indicó que residentes de la comunidad se movilizaron tras percatarse de la presencia de vehículos pesados y equipos trabajando en la zona.

Posteriormente, agentes de la Policía Nacional se presentaron al lugar mientras se realizaban las labores de extracción de arena con una pala mecánica en el río.

Explicó que las extracciones ocurrieron ayer martes, en un área donde -según afirmó- nunca antes se habían realizado este tipo de operaciones.

Permiso de Medio Ambiente

Según explicó, los responsables de los trabajos alegan contar con permisos del Ministerio de Medio Ambiente para intervenir áreas afectadas por antiguas granceras ilegales. Sin embargo, sostuvo que los comunitarios rechazan que las labores se desarrollen en esa parte de Bendaño debido a que entienden que no representa una zona impactada por granceras.

El representante comunitario indicó además que los residentes continúan recopilando videos e imágenes como evidencia, mientras solicitan la intervención de las autoridades ambientales para verificar el alcance de los permisos y el posible impacto de la extracción en el río y en el acueducto de la comunidad.

La comunidad de Bendaño realizará una marcha el próximo sábado 16 de mayo a partir de las 8 de la mañana para exigir que detengan la explotación del río.