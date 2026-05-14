Alcalde de Pedro Brand defiende proyecto de planta de residuos y llama al diálogo comunitario

El alcalde de Pedro Brand, Ramón Pascual Gómez, “el Mello”, respaldó este jueves el proyecto de instalación de un relleno sanitario y planta de valorización de residuos sólidos en la comunidad El Aguacate en ese municipio, al asegurar que la iniciativa cumple con los requisitos ambientales y puede convertirse en una fuente de desarrollo económico para el municipio.

El ejecutivo municipal afirmó que antes de apoyar el proyecto verificó que la obra cuenta con estudios técnicos, evaluaciones ambientales y permisos emitidos por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Según explicó, los levantamientos realizados durante la fase de evaluación determinaron que en los terrenos donde sería construida la planta no existen ríos, arroyos ni cañadas, indica una nota de prensa.

Gómez sostuvo, además, que la infraestructura propuesta no puede compararse con un vertedero tradicional a cielo abierto, debido a que operaría bajo controles técnicos y ambientales específicos.

“Puede representar una oportunidad de transformación positiva para nuestro municipio”, expresó el alcalde mediante un comunicado.

Indicó que la iniciativa tendría potencial para generar empleos directos e indirectos, atraer inversiones y dinamizar la economía local, especialmente en comunidades como Pedro Brand, La Cuaba y La Guáyiga.

El alcalde también se refirió a las inquietudes expresadas por algunos sectores comunitarios y llamó a la población a informarse sobre el proyecto y participar del proceso de discusión.

“Hago un llamado a toda la comunidad a participar activamente, a informarse, a preguntar, a escuchar y a construir juntos una visión compartida sobre el futuro de Pedro Brand”, manifestó.

Finalmente, aseguró que continuará defendiendo el equilibrio entre el desarrollo económico, la protección ambiental y el bienestar de los munícipes.