El ciclo de las algas en la presa de Hatillo podría concluir

El especialista explicó cómo factores ambientales y agrícolas alteraron el equilibrio ecológico del embalse. ( DIARIO LIBRE/PAOLA WISKY )

Desde hace unas semanas, la presa de Hatillo presenta cambios en sus aguas, pasando del color verdoso registrado desde finales del año pasado a un tono más natural, algo que las autoridades y los lugareños atribuyen a las lluvias registradas desde el mes de abril.

Las autoridades han señalado que la proliferación de algas registrada en la presa respondió a una combinación de factores naturales y humanos relacionados con la concentración de nutrientes en el agua, particularmente fósforo y nitrógeno provenientes de la actividad agrícola.

El asesor medioambiental del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (Indrhi), Juan Fulvio Ureña, explicó que el cambio observado actualmente en el embalse constituye el cierre del ciclo.

Agregó que las lluvias recientes favorecieron la disminución de las algas debido al efecto de dilución generado por la entrada de agua fresca al embalse.

Medidas

Referente a las medidas tomadas por las autoridades durante la ocurrencia del fenómeno, explicó que no se aplicaron acciones directas para eliminar las algas debido a que intervenir de manera agresiva podría generar efectos más perjudiciales para la presa.

El asesor del Indrhi sostuvo que, desde el inicio, la recomendación técnica fue esperar que el fenómeno completara su ciclo, mientras se ejecutaban acciones administrativas y preventivas para proteger a la población.

Entre esas medidas mencionó la vigilancia para garantizar que el agua liberada desde la presa no representara riesgos sanitarios y la verificación de que las comunidades no utilizaran agua sin el tratamiento adecuado.

El especialista aclaró que las algas siguen presentes en la zona, debido a que "el agua y las algas son elementos que siempre existirán; lo que ocurre es que la concentración, al haber menos nutrientes disponibles, es menor y, por tanto, su efecto visual también disminuye".

El origen

De acuerdo con lo explicado por Ureña, la proliferación de algas en Hatillo ha ocurrido previamente, aunque no con la magnitud, las fechas ni la duración del fenómeno ocurrido desde finales de 2025.

El experto manifestó que se han desarrollado varias hipótesis sobre lo ocurrido en este caso. Una de estas vinculó la situación con las lluvias torrenciales registradas el año pasado en Tireo, provincia La Vega.

"Las lluvias lavaron el suelo de manera excesiva y enviaron hacia toda la parte aguas abajo de la cuenca esos nutrientes que estaban acumulados en el suelo producto de la actividad agrícola de años", sostuvo.

"Entonces, eso se lavó, de repente, y bajó a la presa de Río Blanco", indicó Ureña, quien informó que varias instituciones realizaron un análisis para rastrear el origen predominante de los nutrientes.

Según explicó, técnicos del Ministerio de Medio Ambiente, el Indrhi y otras entidades evaluaron más de 20 fuentes hídricas ubicadas aguas arriba de Hatillo y determinaron que la principal carga de fósforo y nitrógeno provenía de la presa de Río Blanco. Indicó que en esa zona se detectaron concentraciones hasta 20 veces superiores a las registradas en otros ríos.

Añadió que, luego de que esta agua llegara a Hatillo, se produjo un período de escasas lluvias en zonas montañosas menos intervenidas por actividades humanas, reduciendo el ingreso de agua de mejor calidad, que normalmente ayuda a diluir la concentración de nutrientes.

¿Volverán a ocurrir cambios? En cuanto a Hatillo, Ureña advirtió que el fenómeno podría repetirse en el futuro, aunque posiblemente con menor intensidad, ya que estos procesos naturales tienen ciclos que dependen de la combinación de variables climáticas y ambientales. "Hatillo se va a volver a poner verde", afirmó, al señalar que el fenómeno podría repetirse dentro de 10 o 20 años si coinciden nuevamente condiciones similares. El funcionario informó que trabajan en iniciativas orientadas a reducir la contaminación por nutrientes en la cuenca alta del río Yuna, con el objetivo de atacar el problema, manteniendo la actividad agrícola. Entre las medidas en planificación mencionó programas de apoyo para agricultores de Tireo enfocados en tecnologías verdes y soluciones basadas en la naturaleza.