Entrada en operación de dos turbinas de generación de la Central Valdesia obliga cierre de balnearios en Nizao

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) informó este viernes que la Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana (Egehid) realizará operaciones programadas para la entrada en servicio de las dos turbinas de generación de la Central Hidroeléctrica Valdesia, a partir de las 10:00 de la mañana.

De acuerdo con un comunicado emitido por el Departamento de Seguridad Industrial y Gestión de Riesgos de la Egehid, los trabajos implicarán una regulación controlada mediante una compuerta del contraembalse Las Barías, liberando un caudal aproximado de 35 metros cúbicos por segundo hacia la cuenca del río Nizao.

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El COE explicó que el incremento del flujo de agua abarcará el trayecto comprendido desde el contraembalse Las Barías hasta la desembocadura del río Nizao, por lo que instruyó a las instituciones de respuesta y prevención a tomar medidas de seguridad en las comunidades ubicadas aguas abajo.

Medidas de seguridad del COE

La disposición fue emitida en coordinación con el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (Indrhi), el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) y el Servicio Geológico Nacional (SGN), en cumplimiento de la Ley 147-02 sobre Gestión de Riesgos.

Entre las medidas adoptadas, el organismo prohibió temporalmente el uso de ríos, arroyos y cañadas en las zonas cercanas al río Nizao, especialmente en balnearios frecuentados por vacacionistas y residentes.

La restricción incluye los balnearios Semana Santa, La Neverita, El Puente y Nizao en Juan Varón, donde las autoridades exhortaron a la población a abstenerse de realizar actividades recreativas mientras se mantenga la operación de descarga controlada.

Llamado a la ciudadanía

El COE llamó a la ciudadanía a mantenerse atenta a los boletines oficiales y seguir las orientaciones de los organismos de protección civil para evitar incidentes.