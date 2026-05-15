El primer panda gigante nacido en Indonesia se apresta a su presentación en sociedad

Satrio Wiratama, que significa "caballero noble y valiente" y conocido como Río, es un cachorro de panda gigante macho de 170 días de edad, el primer cachorro de panda nacido en Indonesia de una pareja traída de China en 2017, en el Panda Palace de Taman Safari Indonesia en Bogor, Java Occidental, el 15 de mayo de 2026. ( FOTO DE ADITYA AJI / AFP )

Con su emblemático pelaje blanco y negro, el primer panda gigante nacido en Indonesia hace 170 días goza de excelente salud y hará su primera aparición pública este mes, anunció el director del zoológico responsable.

"Muchos indonesios tenían que viajar hasta China solo para ver crías de panda. Ahora ya no necesitan hacerlo", declaró el viernes a periodistas el director del zoológico, Aswin Sumampau.

El panda Satrio Wiratama nació en noviembre en Taman Safari Indonesia, un zoológico en la isla de Java (en el centro del archipiélago), de una pareja de pandas prestados por China.

Primer panda gigante en Indonesia

En el recinto habilitado para sus padres, el animal -cuyo nombre significa "guerrero valiente y noble"- jugaba con un peluche de panda y un anillo de dentición de bambú.

Su madre, Hu Chun, y su padre, Cai Tao, llegaron a Indonesia en 2017 cuando apenas tenían siete años, en el marco de la llamada "diplomacia del panda" de China, para celebrar los 60 años de relaciones bilaterales entre ambos países.

"Rio", como le llaman sus cuidadores, es el único panda gigante nacido en un zoológico fuera de China en los últimos tres años, según Aswin.

Admiración por el pequeño panda

Incluso antes de su presentación al público, prevista para finales de este mes, ya cuenta con numerosos admiradores impacientes por conocerlo.

"El pequeño panda es tierno, adorable y derrite el corazón", escribió un admirador en las redes sociales del zoológico.

Rio pesa actualmente más de 11 kg y todavía está aprendiendo a trepar, según Bongot Huaso Mulia, el veterinario que lo cuida.

El joven panda, cuyo pelaje aún está salpicado de pelos rojizos, es muy activo y sigue siendo amamantado, añadió.

China envía por todo el planeta animales considerados "tesoros nacionales" en el marco de su "diplomacia del panda", que consiste en ofrecer o prestar estos animales a otros países como muestra de amistad.

Te puede interesar Nacen dos osos panda en el 'Zoologischer Garten' de Berlín