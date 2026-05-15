Colección de corales fortalecerá patrimonio científico marino del Museo Nacional de Historia Natural

Corales parte de la colección del Museo, en orden desde la esquina superior izquierda: Acropora palmata, Acropora cervicornis, Diploria labyrinthiformis y Millepora alcicornis. ( MARVIN DEL CID )

Los arrecifes coralinos del Caribe son considerados algunos de los ecosistemas más biodiversos y frágiles del planeta. Además de servir de refugio para miles de especies marinas, funcionan como barreras naturales frente al oleaje y como archivos biológicos capaces de registrar cambios ambientales a lo largo del tiempo.

En ese contexto, la colección científica del Museo Nacional de Historia Natural “Prof. Eugenio de Jesús Marcano” sumará próximamente un nuevo componente dedicado a los corales arrecifales del Caribe, integrado por 195 registros correspondientes a 38 especies distribuidas en 24 géneros y 12 familias coralinas.

La colección incluye 47 registros aportados por la Fundación Dominicana de Estudios Marinos, en el marco de una colaboración en desarrollo entre ambas instituciones orientada al fortalecimiento de las colecciones biológicas nacionales y la investigación marina.

Este acervo funciona como un archivo histórico de la biodiversidad coralina regional, permitiendo documentar cambios en los arrecifes a través del tiempo y aportando información útil para investigaciones sobre taxonomía, ecología, restauración y cambio climático.

Entre los géneros con mayor representación dentro de la colección figuran Porites, Agaricia y Millepora, mientras que entre las especies registradas se encuentran corales emblemáticos del Caribe como Acropora palmata, Acropora cervicornis, Orbicella faveolata y Montastraea cavernosa.

Colecciones como memoria ecológica

Un documento informativo explica que los ejemplares no solo representan diversidad biológica, sino también referencias históricas sobre el estado de los ecosistemas arrecifales dominicanos y caribeños.

Actualmente, el museo resguarda más de 160,000 especímenes procedentes de distintos ecosistemas de La Hispaniola, organizados en 17 colecciones científicas relacionadas con zoología, paleontología, geología, botánica y biodiversidad. Entre estas figuran colecciones de aves, reptiles, mamíferos, insectos, moluscos, fósiles y plantas, consideradas parte del patrimonio científico nacional.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/15/whatsapp-image-2026-05-13-at-73527-pm-736706a4.jpeg Andrés López Pérez con parte de la colección de corales del Museo de Historia Natural. (FUENTE EXTERNA)

Según la directora de la Fundacio´n Dominicana de Estudios Marinos (Fundemar), Rita Sellares Blasco, la colaboración busca fortalecer el vínculo entre la investigación científica y la conservación del patrimonio natural del país, permitiendo que colecciones biológicas de alto valor estén disponibles para futuras generaciones de investigadores, estudiantes y tomadores de decisiones.

Sellares explicó, además, que las colecciones representan un archivo fundamental para comprender la biodiversidad marina del Caribe y documentar cambios en los arrecifes coralinos a través del tiempo.

La especialista destacó que todos los ejemplares donados corresponden exclusivamente a esqueletos de corales muertos recuperados de manera oportunista tras tormentas o encontrados fragmentados en playas y zonas arrecifales, “sin generar impacto adicional sobre los ecosistemas vivos”.

Los corales son animales marinos que producen estructuras calcáreas a lo largo de su crecimiento, formando los arrecifes que sirven de hábitat y refugio para numerosas especies en el Caribe.

Revisión científica especializada

La clasificación y revisión taxonómica de la colección contó con la participación de Andrés López Pérez, especialista en corales de la Universidad Nacional Autónoma de México; de Sergio D. Guendulain García, investigador asociado de Fundemar; de Gabriel de los Santos, encargado del Departamento de Investigación y Conservación del museo, y de Francisco Paz, biólogo y curador del museo.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/15/whatsapp-image-2026-05-13-at-73847-pm-966eb041.jpeg Sergio D. Guendulain García, Gabriel de los Santos, Andrés López Pérez y Francisco Paz. (FUENTE EXTERNA)

La directora del museo, Celeste Mir, señaló que la colaboración también permitirá aunar esfuerzos en educación y divulgación científica vinculada a las ciencias marinas.

La incorporación de esta colección ampliará el componente marino de las colecciones científicas nacionales y aportará una nueva base de referencia para investigadores interesados en biodiversidad coralina y conservación arrecifal en la República Dominicana.