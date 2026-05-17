Medio Ambiente supervisa recuperación ambiental de la cuenca del río Haina en Manoguayabo

Una pala mecanica saca arena del cauce del río Haina en la zona de Palavé y Lechería, en Manoguayabo, Santo Domingo Oeste. ( FUENTE EXTERNA )

El ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Paíno Henríquez, supervisó los trabajos de restauración ambiental, remediación y revegetación que se desarrollan en las comunidades de Palavé y La Lechería, en la cuenca del río Haina, áreas de Santo Domingo Oeste afectadas por años de extracción ilegal de materiales no metálicos.

Durante el recorrido, el funcionario verificó los avances de las acciones ejecutadas por el Ministerio para recuperar esta zona, donde la minería ilegal provocó un deterioro significativo de los bosques ribereños y alteraciones en el cauce natural del río Haina.

Medio Ambiente informó que la intervención incluye la restauración de los bosques ribereños, la revegetación de terrenos impactados y la estabilización de taludes, con el objetivo de restablecer las funciones ecológicas de la cuenca, reducir riesgos de erosión e inundaciones y proteger a las comunidades cercanas.

Henríquez explicó que la recuperación del cauce permitirá que el río recupere su capacidad natural de conducción de agua, fortaleciendo además los servicios ecosistémicos que benefician tanto a las comunidades de Haina como al Gran Santo Domingo.

“Cuando los cauces pierden su capacidad natural, el río termina buscando nuevos espacios, afectando comunidades vulnerables y generando procesos de erosión e inundación. Por eso estamos restaurando el cauce del río Haina, permitiendo que pueda conducir adecuadamente sus aguas y continuar ofreciendo servicios ecosistémicos fundamentales para toda la zona”, expresó el ministro.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/18/0184b922-8616-4bac-88c4-80ae1a9aef89-0ce3d514.jpg El ministro de Medio Ambiente, Paíno Henríquez, junto a otros funcionarios durante la supervisión de las obras en el río Haina. (FUENTE EXTERNA)

El titular de Medio Ambiente calificó la intervención como uno de los proyectos de restauración ambiental más relevantes ejecutados en la cuenca del río Haina en las últimas décadas.

“Toda esta intervención representa una labor histórica e icónica, ya que nunca antes se había desarrollado un proceso integral de restauración ambiental de esta magnitud en la cuenca del río Haina”, afirmó.

Nuevos espacios verdes

El proyecto también contempla la creación de nuevos espacios verdes y áreas de integración comunitaria para el disfrute de las familias, como parte de una estrategia de recuperación paisajística y mejora de la calidad de vida en la zona.

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Henríquez señaló que estas acciones forman parte de una visión integral impulsada por el Ministerio de Medio Ambiente para rescatar ecosistemas degradados y garantizar la sostenibilidad de los recursos hídricos del país.

“Este es apenas el primero de muchos proyectos que impulsa el Ministerio para rescatar, proteger y garantizar la sostenibilidad del recurso más importante que tiene la República Dominicana: el agua”, concluyó.