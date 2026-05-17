Piden a Abinader ser “sensato” y retirar proyecto de planta de residuos sólidos en La Cuaba

Participantes en la manifestación realizada en La Cuaba este domingo en rechazo de la instalación de una planta de residuos sólidos. ( DIARIO LIBRE/NEAL CRUZ )

Centenares de comunitarios de varios sectores del municipio de Pedro Brand realizaron este domingo una marcha para manifestar su rechazo a un proyecto privado que busca instalar una planta de revalorización de residuos sólidos en el distrito de La Cuaba, por considerar que se convertirá en un vertedero a cielo abierto.

Bajo las consignas “Agua sí, basura no”, “No vertedero” y “El pueblo dijo ya, la basura ya no va”, un extenso grupo de residentes de La Cuaba, El Pedregal, Jagua, Salamanca, entre otras comunidades, emprendieron una caminata pacífica desde el parque central de La Cuaba hasta el campamento que mantienen apostado próximo a los terrenos del proyecto desde hace ya 19 días.

Al hacer una parada en el Centro Vacacional Matúa –uno de los proyectos ecoturísticos más populares de la zona– el presidente de la Junta de Desarrollo de La Cuaba, Fabio Correa, hizo un llamado al presidente de la República, Luis Abinader, a que ordene detener la instalación de la planta en esa comunidad “como hizo en San Juan” al parar la continuidad del proyecto minero Romero.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/17/17052026--protesta-en-la-cuaba-14-79b35cb5.jpg Fabio Correa, presidente de la Junta de Desarrollo de La Cuaba, habló con la prensa en medio de la marcha. (DIARIO LIBRE/NEAL CRUZ)

“Esperamos que el señor presidente, que siempre tiene su oído en el corazón del pueblo, esta vez no haga excepción; acuda a la sensatez y llame a que este proyecto sea retirado de manera definitiva. De lo contrario, nuestra comunidad seguirá en pie de lucha cada día”, enfatizó.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/17/17052026--protesta-en-la-cuaba-16-b2cc525e.jpg Comunitarios caminaron sosteniendo una gran pancarta de rechazo al proyecto. (DIARIO LIBRE/NEAL CRUZ) https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/17/17052026--protesta-en-la-cuaba-12-1fef8f27.jpg La caravana fue acompañada de un grupo de comunitarios que se desplazó a caballo. (DIARIO LIBRE/NEAL CRUZ) https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/17/17052026--protesta-en-la-cuaba-3-5f4dff48.jpg A medida que la marcha iba transcurriendo, las personas se sumaban en bicicletas, carros y pasolas. (DIARIO LIBRE/NEAL CRUZ) ‹ ›

El dirigente comunitario indicó que todas las manifestaciones han sido pacíficas, pero advirtió que, de no ser escuchadas, la comunidad “va a ir radicalizando” sus exigencias.

Aseguró que la comunidad teme que una mala gestión del proyecto contamine arroyos que cruzan por esos terrenos, afectando no solo la calidad del agua, sino la oferta ecoturística que ha traído inversiones a La Cuaba y de la que dependen cientos de residentes para su sustento.

Sin respuesta de las autoridades

Correa lamentó que el Ministerio de Medio Ambiente se mantenga en silencio ante las reivindicaciones comunitarias.

“Medio Ambiente solo se refiere a los beneficios que aportaría este proyecto de vertedero en nuestra comunidad, no haciendo el papel objetivo que le corresponde de regular, sino que el mismo ministro de Medio Ambiente ha sido el gran promotor de este proyecto de relleno sanitario en nuestra comunidad”, zanjó.

La manifestación de este domingo sería la cuarta marcha que realizan los comunitarios después de que el Ministerio de Medio Ambiente entregara la licencia ambiental a la empresa Oakhouse para la construcción, instalación y operación de lo que se define como un relleno sanitario controlado, planta de reciclaje y revalorización de residuos sólidos.

Licencia ambiental

Entre julio y diciembre de 2025, el Ministerio de Medio Ambiente otorgó la licencia ambiental 0619-25 para la construcción y operación de la iniciativa, así como la autorización para el manejo de residuos AMR 0028-2025.

De acuerdo con la licencia ambiental, el proyecto "Relleno Sanitario y Planta de Reciclaje y Valorización de Residuos Sólidos Oakhouse" consiste en la construcción, instalación y operación de un relleno sanitario controlado para la disposición final de residuos sólidos urbanos generados en Santo Domingo, incluyendo todos sus municipios, distritos municipales y comunidades aledañas.

El proyecto tendría una capacidad total estimada de gestionar hasta 6,000 toneladas diarias de residuos sólidos.

Marcha paralela Momentos antes del inicio de esta marcha, decenas de agentes de la Policía Nacional impidieron durante unos 20 minutos la entrada y la salida al distrito municipal de La Cuaba debido a que un grupo de personas intentó emprender una caminata paralela en respaldo al proyecto de relleno sanitario, siendo finalmente dispersados por los agentes del orden para prevenir un conflicto.

Leer más Medio Ambiente aprueba relleno sanitario y planta de valorización en La Cuaba