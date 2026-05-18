Preservar recursos naturales como el agua y proteger la actividad ecoturística motivaron a centenares de personas a marchar nuevamente ayer en Pedro Brand, por segunda vez en menos de quince días, contra un proyecto de relleno sanitario y revalorización de residuos sólidos que, según denuncian, terminará convirtiéndose en un vertedero que afectará principalmente al distrito municipal La Cuaba.

Apostados en un campamento permanente en el área en la que se instalará el proyecto en el sector Los Aguacates, varios representantes de grupos comunitarios de sectores como La Cuaba, El Pedregal, Salamanca y Mamá Tingó se reunieron tras una caminata pacífica que se extendió por casi dos horas desde el parque central del distrito municipal, acompañados de un fuerte contingente policial.

"¡Basta ya! La comunidad de Los Aguacates no es el patio trasero de Santo Domingo y el Distrito Nacional para traernos su basura" exclamó el presidente de la Junta de Desarrollo de La Cuaba, Fabio Correa, quien solicitó al presidente Luis Abinader a acudir "a la sensatez" y retirar el proyecto "de manera definitiva".

"Esta comunidad de Los Aguacates es un distrito municipal ecoturístico que abarca a cientos de personas", agregó el dirigente.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/17/17052026--protesta-en-la-cuaba-49-05e808c6.jpg Vista aérea de la marcha en La Cuaba. (DIARIO LIBRE/NEAL CRUZ)

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/17/17052026--protesta-en-la-cuaba-36-ddca4987.jpg Los comunitarios cantaron el himno nacional antes de que los líderes comunitarios ofrecieran algunas palabras a los asistentes. (DIARIO LIBRE/NEAL CRUZ) https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/17/17052026--protesta-en-la-cuaba-39-08a41b24.jpg Un grupo de comunitarios claman consignas frente al campamento instalado para supervisar los terrenos para el proyecto. (DIARIO LIBRE/NEAL CRUZ) https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/17/17052026--protesta-en-la-cuaba-32-bf16d032.jpg Representantes de la Comisión Nacional de Derechos Humanos apoyaron la manifestación. (DIARIO LIBRE/NEAL CRUZ) https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/17/17052026--protesta-en-la-cuaba-33-9e5442ad.jpg Un hombre en una motocicleta con una pancarta de rechazo al proyecto. (DIARIO LIBRE/NEAL CRUZ) ‹ >

En línea con eso, el representante de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Fernando Morillo, instó a los presentes a permanecer vigilantes hasta que las autoridades frenen el proyecto. "Esta lucha no puede pararse hasta que el presidente de la República diga que aquí se va a detener", zanjó.

Los líderes comunitarios esperan que el mandatario dé marcha atrás al proyecto de instalar esa planta allí, tal y como lo hizo en San Juan tras el amplio rechazo de sectores sociales que se opusieron a la construcción del proyecto minero Romero.

Oferta ecoturística

José Miguel Buret, residente en La Cuaba, expresó que todo lo que buscan los comunitarios es que se respete su decisión de disentir al proyecto, al verlo como una amenaza a los afluentes de agua, a la salud y a la propia sobrevivencia de los comunitarios, que dependen del ecoturismo.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/17/17052026--protesta-en-la-cuaba-42-a1343448.jpg José Miguel Buret, residente en La Cuaba, al pronunciar algunas palabras a los asistentes a la marcha. (DIARIO LIBRE/NEAL CRUZ) https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/17/17052026--protesta-en-la-cuaba-45-9ff3804d.jpg El representante de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Fernando Morillo. (DIARIO LIBRE/NEAL CRUZ) https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/17/17052026--protesta-en-la-cuaba-47-2bfae23f.jpg Fabio Correa habló a los presentes a la marcha. (DIARIO LIBRE/NEAL CRUZ) ‹ >

"Somos el pulmón de Santo Domingo, el Jarabacoa de la capital; por lo tanto, en este distrito municipal no aceptamos ni relleno sanitario, ni planta recicladora, absolutamente nada que venga a dañar nuestra comunidad", enfatizó.

Al hablar con este medio, Correa recordó que solo el Vacacional Matúa –un proyecto que abarca alrededor de 15 villas para turismo y segunda vivienda– se encuentra a pocos kilómetros del proyecto, por lo que cualquier mal olor de basura atentaría contra la tranquilidad y el aire puro de quienes invirtieron allí.

Marcha paralela

Momentos antes del inicio de esta marcha, decenas de agentes de la Policía Nacional impidieron durante unos 20 minutos la entrada y la salida al distrito municipal de La Cuaba, debido a que un grupo de personas intentó emprender una caminata paralela en respaldo al proyecto de reciclaje, siendo finalmente dispersados por los agentes del orden para prevenir un conflicto. Los agentes lanzaron bombas lacrimógenas contra los participantes.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/18/dispersan-marcha-a-favor-de-proyecto-de-reciclaje-en-pedro-brand-4c1c694d-focus-0-0-896-504-a5929371.jpg Momento en que agentes de la Policía dispersan marcha de comunitarios a favor del proyecto de reciclaje. (FUENTE EXTERNA)

La movilización recorrió parte de la circunvalación de Santo Domingo con el propósito de avanzar desde la entrada de La Cuaba hasta las inmediaciones donde estaría ubicado el proyecto. Los organizadores dijeron que la actividad contaba con permisos emitidos por el Ministerio de Interior y Policía, el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) y la Alcaldía de Pedro Brand.

Con licencia ambiental, pero sin licencia social Entre julio y diciembre de 2025, el Ministerio de Medio Ambiente otorgó la licencia ambiental 0619-25 para la construcción y operación del proyecto de relleno sanitario, planta de reciclaje y valorización de residuos sólidos Oakhouse, que gestionaría hasta 6,000 toneladas diarias de residuos sólidos del Gran Santo Domingo. Aún así, los comunitarios insisten en que el proyecto carece de licencia social. Correa explicó que, distinto a buscar consenso y entendimiento con los moradores, la empresa se ha auxiliado de "personeros" para amedrentar y hacer desistir a la comunidad de sus intenciones de paralizar el proyecto.