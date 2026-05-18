Expertas de Intec analizan retos de la gestión de residuos en el país

Intec insiste en separar residuos desde el origen para reducir presión sobre vertederos. ( FUENTE EXTERNA )

Especialistas del Instituto Tecnológico de Santo Domingo (Intec) analizaron los desafíos estructurales que enfrenta la gestión de residuos en el país, en ocasión del Día Mundial del Reciclaje, que se celebró el 17 de mayo. Las ingenieras Rosaura Pimentel e Indhira de Jesús señalaron que la efectividad del sistema depende de la sostenibilidad financiera de los ayuntamientos y de una responsabilidad compartida entre el Estado y la ciudadanía.

La ingeniera Rosaura Pimentel, coordinadora de la Maestría en Ingeniería Sanitaria y Ambiental del Intec, explicó que la separación en la fuente es el término técnico para referirse a la clasificación de residuos en el lugar donde se producen.

De igual manera, Pimentel afirmó en un documento de prensa que esta práctica es fundamental para alargar la vida útil de los vertederos, independientemente de las deficiencias actuales en las rutas de recolección municipal.

La experta identificó que la falta de pago por el servicio de recolección por parte de los ciudadanos y el déficit en la transferencia de fondos gubernamentales hacia los ayuntamientos limitan la mejora de la gestión. Según Pimentel, esta situación impide que el servicio sea autosostenible y dificulta la implementación de rutas diferenciadas que eviten la mezcla de materiales reciclables con basura común.

De su lado, la ingeniera Indhira de Jesús planteó que, aunque el reciclaje es una herramienta valiosa, la solución estructural requiere un cambio de paradigma en el diseño, comercialización y logística de mercado de los bienes de consumo.

De Jesús subrayó que la prioridad debe ser la reducción de la generación de residuos y evitar el uso de empaques excesivos o productos desechables de vida útil corta.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/19/indhira-de-jesus-intec-c80fbc9c.jpg La ingeniera Indhira de Jesús. (FUENTE EXTERNA)

La ingeniera destacó que el consumidor debe asumir su cuota de responsabilidad en la cadena de disposición. De Jesús sostuvo que la voluntad individual para utilizar contenedores segregados es un paso crítico, advirtió que la falta de compromiso ciudadano dificulta la transición hacia sistemas de gestión más complejos y eficientes.

Formalizar sistema

Las expertas del Intec coincidieron en que el paso más urgente para el país es la educación ciudadana acompañada de la aplicación estricta de un régimen de consecuencias. Indicaron que los ayuntamientos deben liderar planes de gestión de residuos sólidos urbanos que incluyan una mejora en el diseño de las rutas y la integración de la recolección separada.

Finalmente, la ingeniera Rosaura Pimentel resaltó la necesidad de dignificar el trabajo de los recicladores que operan de manera informal en los vertederos. Instó a la población a no desechar objetos punzantes sin protección y a entregar los materiales limpios y secos en centros de acopio para asegurar que los residuos no lleguen a los destinos finales de disposición.