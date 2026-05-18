Japón dona equipos para reforzar lucha contra el sargazo en República Dominicana

La entrega se realizó durante un acto celebrado en la sede del Ministerio de Turismo (Mitur), encabezado por el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza (al centro), autoridades de Medio Ambiente y representantes de Japón. ( FUENTE EXTERNA )

El Gobierno de Japón entregó este lunes una donación de equipos al Estado dominicano con el objetivo de fortalecer las acciones de mitigación y manejo del sargazo que afecta las costas del país.

La donación incluye seis camiones volquetes, cinco barredoras y cinco tractores, equipos que serán utilizados en labores de recolección, contención y manejo del sargazo en diferentes puntos costeros y turísticos del territorio nacional.

La entrega se realizó durante un acto celebrado en la sede del Ministerio de Turismo (Mitur), encabezado por el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza y el viceministro de Cooperación Internacional de Turismo, Carlos Peguero.

La cooperación forma parte del Programa de Desarrollo Económico y Social (AF2023), financiado por Japón mediante una asistencia financiera no reembolsable orientada al fortalecimiento de iniciativas de sostenibilidad ambiental y protección de las zonas turísticas y costeras de República Dominicana.

Durante el acto, Peguero destacó la importancia de la cooperación internacional para impulsar proyectos enfocados en la sostenibilidad turística y la preservación de los recursos naturales.

Paliza agradece respaldo de Japón

De su lado, Paliza agradeció el respaldo del Gobierno japonés y resaltó los esfuerzos que realiza el Estado dominicano para reducir el impacto del sargazo en las playas del país.

"El sargazo no es un problema exclusivo de República Dominicana, sino una situación que afecta a numerosos países del Caribe", expresó el funcionario, citado en una nota de prensa.

La encargada de Negocios a.i. de la Embajada de Japón en el país, Tsuda Fumiyo, afirmó que la cooperación bilateral continuará enfocada en iniciativas vinculadas a la protección medioambiental, el fortalecimiento institucional y el desarrollo sostenible.

Al acto de entrega también asistieron el viceministro para Asuntos Económicos y Cooperación Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores, Hugo Francisco Rivera; y Max Puig, vicepresidente ejecutivo del Consejo Nacional para el Cambio Climático y Mercado de Carbono.

Las autoridades señalaron que esta cooperación representa un respaldo a los esfuerzos del Gobierno dominicano para preservar las playas, proteger los ecosistemas marinos y garantizar la sostenibilidad del sector turístico, uno de los principales motores económicos del país.