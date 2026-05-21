Jake Kheel dice RD puede ser el centro global para resolver la crisis del sargazo

El vicepresidente de la Fundación Puntacana, Jake Kheel. ( ARCHIVO/DIARIO LIBRE )

El vicepresidente de la Fundación Puntacana, Jake Kheel, afirmó que la República Dominicana tiene la oportunidad de desarrollar políticas públicas que permitan transformar el sargazo en una industria rentable y convertir al país en un referente regional en soluciones para este fenómeno ambiental.

En un video publicado en su cuenta de Instagram, Kheel sostuvo que, después de 15 años trabajando con el problema del sargazo, la respuesta no depende de "soluciones milagrosas", sino de la creación de condiciones que permitan atraer inversión y desarrollar modelos de negocio viables.

"Finalmente encontré la solución a la crisis del sargazo", expresó al inicio del audiovisual, aunque luego aclaró que la respuesta no es una sola tecnología de "cuento de hadas", sino la combinación adecuada para cada contexto como compostaje, biogás, bioplásticos y cosméticos. Además, que sea respaldada por políticas reales e inversión real.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/07/sargazo-el-caribe-enfrenta-una-nueva-normalidad-en-2026-f8c9b412.jpg Sargazo acumulado en el este de República Dominicana. (ARCHIVO/DIARIO LIBRE)

Kheel explicó que el proyecto BioWaste Caribbean del gobierno alemán lo llevó recientemente a Múnich, ciudad en Alemania, para conocer un enfoque diferente. "Asistí a IFAT, la feria de tecnología ambiental más grande del mundo, donde se presentan tecnologías de vanguardia para la economía circular", dijo.

Expuso que Alemania procesa 12 millones de toneladas de residuos orgánicos cada año. "No están estudiándolo ni haciendo pruebas piloto: lo hacen a escala industrial y de manera rentable desde hace décadas".

Sostuvo que el compostaje industrial produce fertilizantes de alto valor. El biogás convierte residuos orgánicos en energía. La pirólisis transforma biomasa en biocarbón. Todo a gran escala y todo aplicable al sargazo. "Ninguna de estas soluciones es mágica. Todas funcionan cuando existen las políticas adecuadas que atraen inversión", agregó.

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Soluciones en Punta Cana

El ejecutivo señaló que en Punta Cana han probado múltiples soluciones relacionadas con el sargazo durante más de una década y que hace tres años comenzaron a exportar sargazo fresco y congelado hacia Finlandia.

"Una empresa biotecnológica finlandesa llamada Origin Biocean ha convertido el sargazo dominicano en cosméticos. Productos reales, ya presentes en textiles Marimekko y en productos europeos para el cuidado de la piel. Patentes e inversionistas reales. Así es como se ven las soluciones reales", manifestó.

Gabinete sobre el sargazo

Dijo que Origin Biocean ya está planeando una biorrefinería en el Caribe, por lo que considera que "la República Dominicana no tiene que ser víctima de esta crisis. Podemos convertirnos en el centro global para resolverla", refirió.

Asimismo, destacó que la República Dominicana ya cuenta con un gabinete gubernamental sobre el sargazo, aunque consideró necesario desarrollar medidas concretas para fomentar la industria.

Entre las propuestas mencionó:

Importación libre de impuestos para los equipos que hacen esto posible.

Incentivos para apoyar proyectos reales con modelos de negocio reales.

Y una señal clara para los inversionistas internacionales de que la República Dominicana está abierta a hacer negocios en soluciones para el sargazo.

Al final del video, Kheel señala que Alemania construyó la primera economía circular del mundo, una decisión política a la vez. "La pregunta es si la República Dominicana liderará o dejará que otro país de la región lo haga primero".