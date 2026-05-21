Autoridades impulsan plan de gestión de residuos para Santo Domingo 2026

El ministro de Medio Ambiente, Paíno Henríquez y el presidente del Comité Organizador, José Monegro. ( FUENTE EXTERNA )

El Ministerio de Medio Ambiente y el Comité Organizador de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 firmaron un acuerdo de colaboración enfocado en la implementación de puntos limpios y en el fortalecimiento de la gestión responsable de residuos durante la celebración del evento deportivo.

La iniciativa forma parte de una alianza estratégica orientada a reforzar el componente de sostenibilidad de los Juegos y busca impulsar acciones que permitan una recuperación más efectiva de los residuos generados durante el desarrollo de la competencia regional.

Los llamados puntos limpios son espacios destinados a la recolección selectiva de residuos sólidos. Su propósito es fomentar una disposición adecuada de los desechos y fortalecer la cultura del reciclaje entre la población.

Asimismo, esta medida procura reducir los niveles de contaminación, incentivar el aprovechamiento de materiales reutilizables y respaldar la conservación de los recursos naturales.

Durante la firma del acuerdo, el ministro de Medio Ambiente, Paíno Henríquez, señaló que la iniciativa también contempla impulsar acciones para disminuir el uso de plásticos durante los Juegos.

El funcionario explicó que, aunque no se plantea eliminar completamente este material, sí se busca promover alternativas que permitan reducir su utilización y generar conciencia sobre la posibilidad de emplearlo en menor medida.

Responsabilidad ambiental

El presidente del Comité Organizador, José Monegro, destacó que la celebración del evento representa una oportunidad para demostrar que es posible organizar actividades de gran magnitud bajo criterios de responsabilidad ambiental.

La alianza también persigue un componente educativo y de sensibilización ciudadana, al considerar que los Juegos servirán como plataforma para promover una mayor conciencia ambiental y proyectar el compromiso de República Dominicana con la sostenibilidad ante visitantes, autoridades y organismos internacionales.

La edición número XXV de los Juegos Centroamericanos y del Caribe se celebrará del 24 de julio al 8 de agosto de 2026 y coincidirá con el centenario de esta competencia regional.

El evento reunirá a más de 6,000 atletas de 36 países en unas 40 disciplinas deportivas distribuidas entre el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, el Parque del Este y otras sedes del país.

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