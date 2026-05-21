Luego de tres días de incertidumbre, fue rescatada una lechuza que permanecía colgada de una de sus alas en un árbol de pino ubicado en la Escuela República de Cuba, en el sector Villa Consuelo, del Distrito Nacional.

De acuerdo con informaciones suministradas a Diario Libre por Yazmín Belén Bautista, maestra del plantel educativo, el rescate fue realizado a las 2:00 de la tarde de este jueves, con la asistencia de unidades del Cuerpo de Bomberos. El ave fue colocada en una jaula para ser entregada a las autoridades.

"Gracias a Dios la rescataron. Hoy, la lechuza tenía tres días colgando; por eso estuvimos llamando a las autoridades desde que nos percatamos de lo que sucedía", indicó.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/21/whatsapp-image-2026-05-21-at-180812-5cdbb137.jpeg El ave fue colocada en una jaula para ser trasladada por las autoridades. (YAZMÍN BELÉN)

Su presencia en el árbol fue observada el martes 19, cuando estudiantes del centro escolar avistaron la lechuza colgando.

"Un niño dijo que había algo moviéndose y salimos a ver de qué se trataba. Cuando buscamos el teléfono, nos percatamos de que era un ave y que tenía la punta del ala derecha enredada, parece que era por una parte de una chichigua. Antes de ayer fueron los Bomberos, pero no lograron nada; le estuvieron echando agua y no funcionó", sostuvo Belén.

Liberar a la lechuza fue una odisea, pues, según sus declaraciones, el Cuerpo de Bomberos acudió a la escuela dos veces esta tarde debido a que la altura a la que estaba el ave no coincidía con la grúa.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/21/whatsapp-image-2026-05-21-at-180545-2ea585f5.jpeg El ave podría ser de la especie Tyto glaucops. (YAZMÍN BELÉN BAUTISTA)

"Ellos se fueron y regresaron con una grúa más alta", dijo.

Durante el operativo estaban presentes comunitarios del sector Villa Consuelo, quienes manifestaron su alegría al ver que la lechuza fue retirada del árbol.



Las autoridades del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, hasta el momento, no han ofrecido información sobre el lugar de traslado de la lechuza ni sobre el estado de su salud física tras el rescat

Características de la lechuza

El ave es una Lechuza Común Occidenta o Tyto alba .

El sitio ebird.org la describe como un "búho pálido, blanco abajo y anaranjado con manchas grises arriba. Disco facial en forma de corazón blanco".

Agrega que duerme generalmente en edificios viejos y que caza principalmente roedores en áreas abiertas por la noche.

Esta ave mide entre 30 y 38 centímetro de longitud.

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