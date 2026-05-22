Alianza busca cerrar el ciclo del plástico PET en República Dominicana

La iniciativa busca fortalecer la economía circular y generar ingresos para recolectores. ( FUENTE EXTERNA )

Tres entidades anunciaron este viernes una alianza que busca transformar el manejo de las botellas plásticas PET en República Dominicana con una meta que, según los promotores, no se había completado en el país: reciclarlas y reincorporarlas al mercado local como materia prima para nuevos envases.

El acuerdo, firmado entre Cervecería Nacional Dominicana, Recolectiva y Planta Renacer, plantea un esquema de economía circular que permitirá recolectar, compactar, procesar y convertir residuos plásticos en resina reciclada grado alimenticio para fabricar nuevas botellas.

Los ejecutivos de las tres entidades coincidieron en que la principal novedad del proyecto es que el proceso podrá realizarse íntegramente en territorio dominicano. Hasta ahora, gran parte de las botellas recolectadas eran compactadas y exportadas para su transformación en otros mercados.

Impacto del proyecto

"El otro beneficio es que le estamos dando un mayor valor a las botellas que estaban tiradas en el piso, en las calles y cañadas y quienes se van a beneficiar son los recolectores, los botelleros que van a poder percibir ingresos por la recolección de ingresos", indicó Luis Álvarez, vicepresidente ejecutivo de Cervecería Nacional Dominicana

La iniciativa contempla la instalación inicial de cinco centros de acopio en distintos puntos estratégicos del país, con la intención de expandir posteriormente la red a otras zonas.

El proyecto se apoya en la infraestructura desarrollada por Recolectiva, entidad que desde 2022 opera un sistema de gestión enfocado en botellas PET.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/22/dsc08643-b40f06da.jpg George Gatli, de Planta Renacer; Luis Álvarez, de la Cervecería y Juan Amell presidente de Recolectiva durante firma de acuerdo. (FUENTE EXTERNA)

De acuerdo con Juan Amell, presidente de la organización, la entidad ha recuperado más de ocho millones de libras de plástico desde el inicio de sus operaciones, con presencia principalmente en Santo Domingo, Puerto Plata y Punta Cana.

Amell sostuvo que el nuevo acuerdo modifica el alcance de las operaciones existentes. Hasta ahora, explicó, el proceso se limitaba a recolectar y comercializar el material; con la incorporación de la planta de procesamiento se completa el ciclo industrial dentro del país.

George Gatli, CEO de Planta Renacer, destacó que la alianza "representa un hito para el reciclaje en el país. Desde Planta Renacer, ponemos a disposición nuestra capacidad técnica e industrial en la Planta Renacer para cerrar el ciclo localmente, transformando el PET y el aluminio en nueva materia prima y consolidando una verdadera economía circular lograda en República Dominicana".

De acuerdo con los promotores, esta expansión busca fortalecer un modelo de economía circular basado en los principios de la Responsabilidad Extendida del Productor (REP): financiar la gestión de residuos, organizar la recolección diferenciada y garantizar la valorización local.