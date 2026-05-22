Medio Ambiente declara de urgencia la intervención del río Nizao

Estudios identificaron sedimentación, pérdida de capacidad hidráulica y alteraciones que aumentan la vulnerabilidad de comunidades. ( DIARIO LIBRE )

El Ministerio de Medio Ambiente declaró de urgencia ambiental e hidrológica la intervención del río Nizao, una medida con la que busca recuperar un tramo de la cuenca afectado durante décadas por alteraciones en su cauce y extracción indiscriminada de materiales.

La decisión quedó establecida mediante la Resolución 0017-2026, que ordena una intervención integral en el trayecto comprendido entre el muro del contraembalse de Las Barías y la desembocadura del río en el mar Caribe, tras estudios que identificaron un deterioro severo de sus condiciones ambientales y un aumento de riesgos para comunidades e infraestructuras cercanas.

De acuerdo con el Ministerio, la resolución responde a evaluaciones técnicas desarrolladas por el Viceministerio de Suelos y Aguas, inspecciones de campo, informes del Servicio Nacional de Protección Ambiental (SENPA) y mesas de trabajo interinstitucionales, que detectaron procesos de sedimentación, desvíos del cauce y pérdida de capacidad hidráulica.

Las autoridades sostienen que estas condiciones han incrementado el riesgo de inundaciones y daños durante episodios de lluvias intensas, especialmente en comunidades ubicadas en las cuencas media y baja del río.

El ministro de Medio Ambiente, Paíno Henríquez, explicó que la intervención busca atender una situación acumulada durante años.

“Estamos actuando con responsabilidad para recuperar una cuenca estratégica para el país, proteger vidas humanas y restaurar un ecosistema que durante años fue impactado por prácticas indiscriminadas e intervenciones ilegales sobre el cauce”, expresó.

Medidas

La resolución contempla trabajos de readecuación del cauce, restauración y remediación ambiental para recuperar la estabilidad geomorfológica del río y fortalecer su capacidad frente a fenómenos climáticos extremos.

Entre las medidas incluidas figuran programas obligatorios de revegetación, restauración de franjas ribereñas y recuperación ambiental en las cuencas media y alta del Nizao, procesos que estarán bajo supervisión técnica permanente del Ministerio.

La entidad plantea que estas acciones forman parte de una estrategia más amplia de recuperación de cuencas hidrográficas y reducción de riesgos ambientales, basada en experiencias aplicadas anteriormente en el país.

Como referencia, el Ministerio citó los trabajos realizados en la cuenca del río Haina, donde intervenciones similares permitieron recuperar capacidad hidráulica, disminuir riesgos de inundación y mejorar las condiciones ambientales en comunidades vulnerables.

Uno de los puntos que enfatiza la resolución es la naturaleza de los trabajos autorizados. El Ministerio aclaró que las labores de readecuación no constituyen operaciones de explotación minera comercial y que cualquier extracción de materiales estará limitada exclusivamente a criterios técnicos vinculados con restauración hidráulica y manejo ambiental.

La resolución también ratifica la prohibición de operaciones mineras en franjas de inundación cercanas a cuerpos de agua y ordena la participación de organismos de vigilancia y actores territoriales en el seguimiento del proceso.

Entre las entidades involucradas figuran el SENPA, la Procuraduría Especializada para la Defensa del Medio Ambiente y los Recursos Naturales (Proedemaren), gobiernos locales, comunidades y otras instituciones vinculadas al territorio.