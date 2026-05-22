Medio Ambiente afirma empresa no tiene permisos para exploración minera en cordillera Septentrional

La Cámara Civil y Comercial de Santiago emitirá el 27 de mayo su decisión sobre el recurso de amparo interpuesto para impedir exploración minera en la cordillera Septentrional. ( FUENTE EXTERNA )

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales certificó que no existe ningún permiso, licencia ni autorización ambiental emitida a favor de la empresa Vertrixi Holding, S.R.L., para realizar exploraciones mineras en la comunidad de Pedro García, ubicada en la cordillera Septentrional.

La información está contenida en un documento depositado ante la Presidencia de la Cámara Civil y Comercial del distrito judicial de la provincia Santiago, en respuesta a un requerimiento judicial relacionado con una acción de amparo que cursa en ese tribunal y que busca impedir la posible extracción de recursos minerales en la zona.

La comunicación, fechada el 18 de mayo de 2026 y firmada por el director de Evaluación de Impacto Ambiental, Neftalí Brito, establece que la institución realizó una revisión en sus archivos físicos y bases de datos digitales sin encontrar registros vinculados al referido proyecto.

El documento fue remitido al director jurídico del Ministerio de Medio Ambiente, Víctor Manzanillo, a través del viceministro de Gestión Ambiental, Lenin Bueno, en atención a la solicitud identificada con la referencia DJ-OF-2-2026-02103.

La entidad precisó además que, al no existir expedientes ni actuaciones administrativas relacionadas con el caso, emitió la certificación formal para que sirva como constancia oficial ante el tribunal apoderado del recurso.

La audiencia del recurso de amparo fue conocida ayer 21 de mayo, de acuerdo con el documento oficial.

Abogado

El abogado Winston Vásquez, representante legal de los comunitarios de las localidades enclavadas en la cordillera Septentrional que se oponen a las exploraciones mineras, afirmó que la certificación confirma que la empresa no posee "absolutamente ningún tipo de documentación" que la autorice a operar en la zona.

Sostuvo que la ausencia de permisos evidenciaría que las operaciones se realizaban al margen de la ley.

"Si no tiene documentos, la empresa estaba operando de forma ilegal", expresó.

La Presidencia de la Cámara Civil y Comercial de Santiago de los Caballeros emitirá el próximo 27 de mayo su decisión sobre el recurso de amparo interpuesto para impedir la exploración minera en la cordillera Septentrional.