Sedimentación en presas: un problema acumulado que el país intenta mitigar

Imagen de archivo de la presa de Valdesia. ( DIARIO LIBRE/ARCHIVO )

La sedimentación constituye uno de los problemas que enfrentan las presas del país, no solo por el impacto en la capacidad de almacenamiento, sino también por sus efectos sobre las obras de conducción de agua potable y los equipos utilizados para la generación de energía en las hidroeléctricas.

El Ministerio de Medio Ambiente, el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (Indrhi) y la Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana (Egehid) coinciden en que la deforestación y la presión sobre las cabeceras de las cuencas vertientes es una de las causas de la acumulación de sedimentos.

“Nosotros, de manera tradicional, hemos tenido un alto impacto en lo relacionado con los sedimentos de las presas. Tenemos presiones sobre los embalses debido a que se realizan muchas actividades irregulares en la cuenca alta”, sostuvo Rafael Salazar, administrador de Egehid.

“Hay agricultura irregular, lo que genera una gran cantidad de sedimentos; construcciones de carreteras, muchas veces irregulares, que también arrastran sedimentos, y además influye la cantidad de lluvia que cae en la cuenca alta”, indicó el funcionario.

Los técnicos de la empresa advirtieron que la sedimentación no solo reduce la capacidad de almacenamiento de agua, sino que también afecta la calidad del recurso hídrico.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/21/limpieza-contraembalse-de-las-barias-rio-nizao-7jpg-322e1201.jpeg Intervención en el contraembalse Las Barías, río Nizao. (EGEHID)

Impacto

El impacto de la sedimentación en los reservorios del país ha sido abordado por el Indhri y Medio Ambiente en el Plan Hidrológico Nacional y el Informe Perspectivas del Medio Ambiente Mundial (Global Environment Outlook – GEO) publicados en el 2025.

Ambos estudios citan las estimaciones de pérdidas en la capacidad de almacenamiento de entre un 8 % y un 30 % de dos informes desarrollados en 2005 y 2016, siendo este último el más reciente del que disponen las autoridades.

De acuerdo con ejecutivos de Egehid, entidad que desarrolla un proyecto de limpieza en varios embalses, un ejemplo del impacto de la sedimentación puede observarse en la presa de Valdesia, donde actualmente se estima la acumulación de unos 55 millones de metros cúbicos de material.

En ese sentido, Melania Pérez, directora de proyectos de presas de Egehid, indicó que entre la toma del acueducto de Santo Domingo y el material acumulado en el embalse existe una diferencia de apenas seis metros.

La funcionaria citó, además, el impacto de la sedimentación en la cola de Valdesia, a la altura de la comunidad Muchas Aguas. “Los sedimentos que se han acumulado a la salida del socaz de la presa, donde están las turbinas, están afectando los equipos electromecánicos (del embalse)”, indicó Pérez, al señalar que esta problemática podría incidir en la generación de energía y es una de las motivaciones de la iniciativa.

Otros embalses afectados por la sedimentación son la presa de Sabaneta, en la provincia San Juan, con 20 millones de metros cúbicos de sedimento; y Rincón (La Vega-Bonao), con 15.1 millones de metros cúbicos.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/21/rafael-salazar-202605110001-26d6ece2.jpg Rafael Salazar, administrador de Egehid. (DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/21/entrevista-egehid-202605110005-67774466.jpg Melania Pérez, directora de proyectos de presas de Egehid. (DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/21/entrevista-egehid-202605110007-012c3ef1.jpg Los administradores René Mateo y Máximo de Oleo. (DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO) ‹ ›

El costo de la limpieza

El plan de limpieza que desarrolla la Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana, según su administrador, constituye la primera iniciativa de este tipo ejecutada en el país, tras intentos pasados.

El funcionario explicó que históricamente existía el criterio, incluso a nivel internacional, de que resultaba más económico construir un nuevo embalse que limpiar uno existente, debido a los elevados costos que implica extraer y transportar los sedimentos.

En cuanto al costo, Salazar citó el caso de Puerto Rico, donde las autoridades ejecutan la limpieza del embalse Carraizo, ubicado al noreste de la isla, para extraer 2.1 millones de metros cúbicos de sedimento. El costo del proyecto asciende a 120 millones de dólares, equivalentes a RD$7,800,000,000, según informaron las autoridades.

El administrador de Egehid indicó que, debido al elevado costo del proceso, la institución optó por un modelo en el que empresas privadas asumen los costos de extracción a cambio del aprovechamiento comercial de los materiales, principalmente para el sector de la construcción, mientras que la entidad asume la logística de supervisión a cargo de sus técnicos.

Obras intervenidas

El primer proyecto piloto se desarrolló en el contraembalse Las Barias, donde ya se han extraído alrededor de 700,000 metros cúbicos de sedimentos para recuperar la capacidad de almacenamiento de agua potable, irrigación y generación eléctrica.

De acuerdo con Egehid, el proyecto total en Las Barias, que se reanudará en las próximas semanas, contempla la extracción de unos 2.1 millones de metros cúbicos.

Para ejecutar los proyectos, el titular de Egehid explicó que trabaja en coordinación con el Indrhi y el Ministerio de Medio Ambiente. Los procesos incluyen estudios de batimetría, caracterización de sedimentos y determinación de niveles seguros de extracción.

Una segunda iniciativa se desarrolla en la presa de Valdesia, donde se ejecuta un proceso de dragado y pruebas de equipos. Sobre el proyecto, Melania Pérez indicó que, en el marco de los trabajos, se está resguardando el componente ambiental de la zona.

Egehid también ejecuta la extracción de sedimentos en la cola del embalse de Valdesia, en Muchas Aguas, San Cristóbal, proyecto que contempla la remoción de 507,000 metros cúbicos de material acumulado.

En el marco de estos trabajos se firmó un acuerdo entre la Cooperativa de Muchas Aguas, conformada por las asociaciones de vecinos de la zona de influencia del proyecto, el Ministerio de Medio Ambiente y Egehid.

Las autoridades informaron que también avanzan procesos de intervención en Hatillo y otros embalses. En el caso de Hatillo, la institución informó que el proceso fue regionalizado para priorizar la participación de empresas de las provincias impactadas por el embalse.

“La idea es que, cada vez que se pueda intervenir cualquiera de los embalses sin costo para el país ni para la empresa, más allá del costo de supervisión, podamos organizarlo, abordarlo y publicarlo en el portal por si hay más interesados que quieran competir o participar, ya sea mediante un consorcio o en la modalidad que decidan, según las leyes dominicanas”, indicó Salazar.

Melania Pérez indicó que la importancia de estas iniciativas no solo radica en mejorar la capacidad de las presas, sino también en evitar que los sedimentos afecten las turbinas y los equipos que permiten la generación de energía.

Importancia de la continuidad

El administrador de Egehid insistió en que la limpieza de embalses no puede verse como una acción puntual, sino como una política permanente del Estado.

Explicó que cada evento de lluvias vuelve a arrastrar sedimentos hacia las presas, por lo que el país necesita combinar la limpieza continua, la construcción de nuevos embalses y la recuperación de cuencas.

Como referencia regional, mencionó el caso de Puerto Rico, así como la situación de Haití, cuyo principal embalse —Peligre— se encuentra prácticamente sedimentado.