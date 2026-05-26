Microcuenca del río Matúa incluye área donde se propone relleno sanitario en La Cuaba

Al centro los terrenos donde será instalada la planta de valorización de residuos en Pedro Brand. ( MARVIN DEL CID )

A simple vista, desde el dron, el área propuesta para el proyecto de una planta de valorización y un relleno sanitario en las proximidades de La Cuaba, en Pedro Brand, aparece como un pastizal entre lomas, mientras que, al fondo, se levanta la zona montañosa del parque nacional Loma Siete Picos, donde nace el río Matúa.

Las pequeñas lomas que rodean el terreno del proyecto conservan franjas boscosas que forman parte de la microcuenca del río Matúa, mientras que, pendiente abajo, a unos 300 metros del punto señalado para la obra, el río puede verse serpenteando entre vegetación ribereña.

En ese entorno se plantea construir la planta, según mapas hidrográficos y documentos técnicos consultados por Diario Libre.

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La ubicación del proyecto ha generado debate en la comunidad de Pedro Brand y entre organizaciones vinculadas a temas ambientales e hídricos, particularmente por la presencia de cuerpos de agua y por la ubicación del proyecto dentro de la microcuenca del río Matúa, uno de los afluentes del sistema Ozama-Isabela.

Uno de los mapas consultados, disponible en documentos públicos, corresponde a la delimitación de esta microcuenca utilizada por Fondo Agua Santo Domingo, una iniciativa creada para trabajar en la conservación hídrica vinculada al abastecimiento de agua del Gran Santo Domingo e integrada por entidades públicas y privadas, como el Ministerio de Medio Ambiente, Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (Caasd), The Nature Conservancy, Fundación Propagas, Fundación Popular, Grupo SID, Fundación Sur Futuro y Grupo Universal, entre otras.

En el mapa se puede observar cómo la microcuenca se solapa con Loma Siete Picos. Dentro del polígono puede observarse la ubicación donde será instalada la planta y, pendiente abajo, el río Matúa y otros afluentes.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/25/poligono-microcuenca-matua-tnc-b38d80ed.jpeg Polígono de la microcuenca del río Matúa. (FONDO AGUA SANTO DOMINGO)

Las microcuencas son territorios naturales donde el agua de lluvia se concentra y fluye hacia un mismo río o afluente. Además de alimentar ríos y acuíferos, estas áreas suelen cumplir funciones ecológicas importantes, como la conservación de bosques, la regulación de escorrentías y la protección de suelos y biodiversidad.

Diario Libre consultó, además, información institucional publicada por Fondo Agua Santo Domingo sobre proyectos de restauración y conservación en las cuencas Ozama-Isabela, Haina y Nizao.

Entre las iniciativas desarrolladas en la zona figura la Alianza por la Recuperación de la Microcuenca del Río Higüero, impulsada por Fundación Propagas, Fundación Popular, Banco BHD, Fundación NTD y The Nature Conservancy.

Otro de los mapas revisados corresponde a la cartografía hidrográfica del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Su capa de ríos de la provincia Santo Domingo identifica cauces, drenajes y cañadas naturales en los alrededores del área definida para el proyecto. El sistema muestra al río Matúa como parte del sistema hídrico vinculado al río Isabela.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/25/mapa-hidrografico-y-ubicacion-relleno-be41507b.jpeg Captura de pantalla de la capa de ríos del portal SIGEO RD del Ministerio de Medio Ambiente. (FUENTE EXTERNA)

Una medición realizada mediante imágenes satelitales sitúa el cauce del río Matúa a aproximadamente 338 metros pendiente abajo del punto identificado para la obra.

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Asimismo, las imágenes aéreas captadas con dron por Diario Libre muestran el relieve de la zona y la cercanía entre el terreno propuesto y las áreas boscosas asociadas a la microcuenca.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/25/54990045161e5512b3c15o-342008bf.jpg Pendiente desde los terrenos donde se instalará la planta en la microcuenta del río Matúa. (MARVIN DEL CID)

Debate

La Cuaba y otras comunidades de Pedro Brand han sido promovidas en los últimos años como zonas de actividades recreativas y ecoturísticas asociadas a ríos, montañas y senderismo, debido a la presencia de bosques y cursos de agua en la zona norte del municipio.

Aunque la discusión pública sobre el proyecto ha incluido posiciones encontradas entre comunitarios, autoridades y promotores, los mapas y documentos técnicos revisados permiten confirmar la presencia de cuerpos de agua, drenajes y áreas de microcuenca alrededor del punto donde se propone desarrollar la obra.