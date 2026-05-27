Lanzan proyecto que busca evitar más de 11,000 toneladas de residuos plásticos

El proyecto Plastic Reboot busca transformar la gestión de residuos plásticos mediante economía circular, ( FUENTE EXTERNA )

El Ministerio de Medio Ambiente informó este miércoles el lanzamiento del proyecto Plastic Reboot, con el propósito de transformar la gestión de los residuos plásticos mediante un enfoque basado en economía circular, innovación y coordinación entre distintos sectores.

Plastic Reboot dispone de una inversión de 3.8 millones de dólares aportados por el GEF y proyecta evitar que más de 11,000 toneladas métricas de residuos plásticos lleguen al entorno natural.

Asimismo, prevé reducir más de 24,000 toneladas de dióxido de carbono equivalente cada año, con el objetivo de proteger ecosistemas, costas y comunidades vulnerables.

La iniciativa es impulsada por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el Fondo para el Medio Ambiente Mundial y el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y tendrá una duración de cinco años.

Estrategias para la gestión de plásticos

Durante el acto de lanzamiento fueron presentadas las líneas estratégicas que guiarán la ejecución del proyecto en ese período, así como las prioridades de trabajo que se implementarán junto a instituciones públicas, representantes de la industria, la academia y organizaciones vinculadas a la sostenibilidad ambiental.

Entre los principales objetivos de Plastic Reboot figura reducir la contaminación generada por los plásticos desde su origen, promoviendo la disminución de materiales no esenciales, el rediseño de productos y el fortalecimiento de mercados circulares.

La iniciativa también busca impulsar modelos de producción y consumo sostenibles, dejando atrás el esquema tradicional de "usar y desechar" para avanzar hacia prácticas de reutilización, reciclaje y valorización de residuos.

Como parte de sus acciones, el proyecto contempla fortalecer la responsabilidad extendida del productor (REP), mecanismo que involucra a las empresas en la reducción de residuos, además de desarrollar esquemas de financiamiento para proyectos piloto destinados a disminuir el uso de plásticos en supermercados, comercios y polos turísticos.

La representante residente adjunta del PNUD, Sanja Bojanic, explicó que la propuesta procura transformar la manera en que el país produce, utiliza y maneja los plásticos, abordando el problema desde su origen y promoviendo soluciones orientadas a la circularidad.

La iniciativa también incorpora programas de educación ambiental, promoción del consumo responsable y fortalecimiento de oportunidades ligadas a la economía circular, con impacto en comunidades, mipymes y actores vinculados a la recuperación de residuos.

Además, el proyecto prioriza la reducción de envases plásticos de un solo uso en el sector de alimentos y bebidas, en consonancia con la Ley 225-20 sobre Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos y su modificación mediante la Ley 98-25.

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