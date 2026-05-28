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Ballena picuda
Ballena picuda

Hallan ballena picuda muerta en playa de Río San Juan

El ejemplar fue trasladado al Acuario Nacional, a fin de determinar la causa de muerte

  • Paola Wisky - Twitter
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Hallan ballena picuda muerta en playa de Río San Juan
La ballena picuda fue encontrada en playa Preciosa. (FUENTE EXTERNA)

Las autoridades reportaron este jueves el hallazgo de un ejemplar muerto de mesoplodon o ballena picuda en las inmediaciones de playa Preciosa, en el municipio Río San Juan, provincia María Trinidad Sánchez. 

La información fue ofrecida por el viceministro de Recursos Costeros y Marinos del Ministerio de Medio Ambiente, José Ramón Reyes, a través de sus redes sociales. 

  • El funcionario explicó que el ejemplar fue trasladado al Acuario Nacional, a fin de determinar la causa de muerte a través de una necropsia.  
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Los científicos aseguran que estos cetáceos son hábiles buceadores, con una capacidad de sumergirse a profundidades que pueden sobrepasar los mil metros, lo que les permite permanecer bajo el agua por largos periodos. 

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Egresada de la UASD de la carrera de Comunicación Social, mención Periodismo. Ha participado como colaboradora en programas radiales y como periodista en El Nuevo Diario y Diario Libre.