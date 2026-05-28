Hallan ballena picuda muerta en playa de Río San Juan

La ballena picuda fue encontrada en playa Preciosa. ( FUENTE EXTERNA )

Las autoridades reportaron este jueves el hallazgo de un ejemplar muerto de mesoplodon o ballena picuda en las inmediaciones de playa Preciosa, en el municipio Río San Juan, provincia María Trinidad Sánchez.

La información fue ofrecida por el viceministro de Recursos Costeros y Marinos del Ministerio de Medio Ambiente, José Ramón Reyes, a través de sus redes sociales.

El funcionario explicó que el ejemplar fue trasladado al Acuario Nacional, a fin de determinar la causa de muerte a través de una necropsia.

Los científicos aseguran que estos cetáceos son hábiles buceadores, con una capacidad de sumergirse a profundidades que pueden sobrepasar los mil metros, lo que les permite permanecer bajo el agua por largos periodos.

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