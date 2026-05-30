El sargazo en descomposición envuelve al malecón de Barahona en un hedor inaguantable

Un niño observa un barco encallado en una playa de Barahona cubierta por grandes cúmulos de sargazo y residuos plásticos, el 29 de mayo de 2026. ( DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO )

La belleza costera de "La Perla del Sur" se encuentra eclipsada por el nauseabundo hedor que desprenden los grandes volúmenes de sargazo que actualmente se descomponen en el malecón de Barahona.

El sargazo acumulado entre las populares playas Casita Blanca y El Cayo tendría entre 20 días y un mes, de acuerdo con varios moradores de la zona.

El estado de este litoral hace prácticamente impensable que, apenas unas semanas atrás, las personas visitaban el lugar y disfrutaban de aguas tan turquesas como las que caracterizan estas costas.

Los residentes claman para que las autoridades intervengan ante la situación, aunque no hacen falta muchos testimonios para percibir la magnitud del problema.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/30/whatsapp-image-2026-05-30-at-23825-pm-1-68baaa5f.jpeg Un barco encallado permanece sobre una playa cubierta de sargazo y residuos plásticos en Barahona, el 29 de mayo de 2026. (DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/30/whatsapp-image-2026-05-30-at-23824-pm-83bfe823.jpeg Acumulaciones de sargazo y residuos plásticos cubren una playa de Barahona, el 29 de mayo de 2026. (DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/30/whatsapp-image-2026-05-30-at-23822-pm-8b53acc6.jpeg Acumulaciones de sargazo y residuos plásticos cubren una playa de Barahona, el 29 de mayo de 2026. (DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/30/whatsapp-image-2026-05-30-at-23823-pm-c77c0e5e.jpeg Un barco encallado permanece sobre una playa cubierta de sargazo y residuos plásticos en Barahona, el 29 de mayo de 2026. (DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/30/whatsapp-image-2026-05-30-at-23825-pm-a4117840.jpeg Acumulaciones de sargazo y residuos plásticos cubren una playa de Barahona, el 29 de mayo de 2026. (DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO) ‹ >

La pestilencia provocada por los arribazones, o cúmulos de algas, se extiende por los alrededores a varios kilómetros de distancia, y basta con permanecer unos minutos cerca del litoral para experimentar cómo se dificulta la respiración y el cuerpo rechaza la hediondez.

Al pasar por el lugar se puede observar una extensa mancha marrón que se prolonga varios metros más allá de la arena, mezclada con toda clase de desperdicios.

Roberto (nombre ficticio), un motoconchista que trabaja en las inmediaciones, confirmó que la presencia de sargazo se ha vuelto habitual en ese punto, aunque este año la llegada de algas ha sido descomunal.

Este tramo de playa es muy frecuentado por los residentes debido a sus aguas cristalinas y poco profundas, ideales para compartir en familia y disfrutar de momentos de esparcimiento.

El sargazo no solo representa un problema ambiental por su impacto en los ecosistemas costeros, ni económico por sus efectos sobre el turismo. Su descomposición también libera gases nocivos, como el ácido sulfhídrico, perjudiciales para la salud humana.

Y eso lo vive Marina (nombre ficticio) cada día cuando se dirige a su trabajo como mesera en el restaurante Brisas del Caribe. "Es fuerte...", dice al describir las vicisitudes que enfrenta para llegar al establecimiento donde labora por la peste.

Volúmenes récord

El último boletín publicado por el Laboratorio de Oceanografía Óptica de la Universidad del Sur de Florida confirmó que, en abril, la acumulación de sargazo alcanzó niveles récord en prácticamente todas las regiones monitoreadas del Atlántico tropical.

Este comportamiento confirma que ese mes no solo superó el promedio histórico, sino que también se posicionó entre los meses con mayor acumulación de sargazo desde que existen registros satelitales del fenómeno.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/30/whatsapp-image-2026-05-30-at-23846-pm-7fd6dbba.jpeg Grandes acumulaciones de sargazo y residuos arrastrados por el mar cubren una playa de Barahona, el 29 de mayo de 2026. (DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO)

El litoral sur fue el primero en sentir el impacto de estos arribazones cuando, a mediados de abril, la playa de Boca Chica, en la provincia Santo Domingo, recibió grandes cantidades de sargazo.

El documento advierte que, para mediados de abril, el sargazo ya se había expandido a prácticamente todo el mar Caribe, con grandes volúmenes transportados hacia el Golfo de México, en un patrón que confirma la consolidación del llamado Gran Cinturón de Sargazo del Atlántico.

Al tratarse de destinos donde el turismo aún está en desarrollo y las playas registran menor afluencia de visitantes, el sur presenta una realidad particular frente al fenómeno.

El Plan Nacional de Contingencia para el Manejo de las Arribazones del Sargazo, del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, recomienda que en las provincias de Barahona y Pedernales, así como en otras localidades, "el sargazo sea recolectado en el mar para su uso en aplicaciones productivas sin interferir significativamente con las actividades turísticas".

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