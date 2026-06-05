Incendios forestales amenazan la resiliencia ambiental

Las lluvias registradas en los primeros cuatro meses del año han contribuido a reducir la incidencia de incendios forestales en el país. ( FUENTE EXTERNA )

La participación de la ciudadanía constituye un pilar fundamental para la protección de ecosistemas como los bosques frente a amenazas como los incendios forestales, que suelen ser más extensos durante la segunda temporada de ocurrencia, la cual comienza en junio y coincide con el Día Mundial del Medio Ambiente.

Con motivo de esta conmemoración, que este año hace énfasis en la necesidad de adoptar medidas contra el cambio climático, el encargado del Programa Nacional de Gestión y Manejo del Fuego, Gerónimo Abreu, exhortó a la ciudadanía a involucrarse activamente en la protección de los ecosistemas.

Destacó que las alertas de los ciudadanos y la difusión de información a través de medios de comunicación y plataformas digitales han contribuido a mejorar la detección temprana de incendios y a reducir los tiempos de respuesta.

Al hacer un balance de la primera etapa de la temporada de incendios (enero-abril), el funcionario resaltó el papel que desempeñaron las precipitaciones.

"En lo que va de año hemos tenido una disminución de los incendios debido a la frecuencia de las lluvias registradas durante los primeros cuatro meses. De enero a abril registramos 108 incendios", sostuvo.

Los fuegos contabilizados afectaron unas 11,086 tareas de bosque, equivalentes a 692.88 hectáreas. Según detalló, el promedio de área afectada fue de seis hectáreas por incendio, una cifra inferior a la registrada el año pasado, cuando el promedio anual fue de ocho hectáreas por evento, y muy por debajo del promedio de los últimos diez años, que alcanzó las 22 hectáreas.

No obstante, señaló que los incendios más extensos suelen producirse durante la segunda temporada de ocurrencia, que inicia en junio. Muchos de estos eventos tienen origen natural debido a descargas eléctricas y suelen desarrollarse en zonas de difícil acceso, lo que complica las labores de respuesta.

El funcionario recordó que algunas áreas de la frontera, especialmente en las zonas de Dajabón, Restauración y el corredor hacia Pedro Santana, mantienen patrones similares a los de años anteriores debido a que recibieron menos lluvias. En esos territorios, indicó, son frecuentes los incendios provocados intencionalmente para secar árboles y obtener leña posteriormente.

Posible escenario de temperaturas extremas

Abreu recordó que los científicos han advertido sobre la posibilidad de que se registre un fenómeno de El Niño con características más intensas que las observadas históricamente.

Explicó que, aunque República Dominicana no se encuentra en la zona principal donde se produce el calentamiento oceánico asociado a este fenómeno, sus efectos climáticos sí alcanzan al país mediante períodos prolongados de sequía, altas temperaturas y eventos meteorológicos más severos.

Como referencia, citó lo ocurrido entre 1997 y 1998, cuando una prolongada sequía favoreció incendios de gran magnitud en la cuenca de Sabaneta, en San Juan. Posteriormente, los efectos asociados al fenómeno coincidieron con el paso del huracán Georges, cuyas lluvias provocaron graves inundaciones y arrastre de sedimentos en zonas previamente afectadas por incendios.

Abreu indicó que los incendios forestales figuran entre los factores que contribuyen al deterioro de los bosques, aunque señaló que también existe una fuerte presión asociada a la expansión de las actividades agrícolas y ganaderas.

Impacto en ecosistemas marinos

El funcionario también llamó la atención sobre una consecuencia menos visible de los incendios forestales: su impacto en los ecosistemas marinos.

"El impacto de los incendios en los ecosistemas marinos está más vinculado a la erosión de los suelos, que ocurre cuando las lluvias arrastran la capa vegetal; la parte que no queda en el cauce de los ríos llega al mar", sostuvo.

Agregó que los materiales arrastrados, que en muchos casos constituyen una fuente de nutrientes para las algas, "pueden provocar que estas se desarrollen más de lo habitual".

A su juicio, existe una conexión directa entre la salud de los bosques de montaña y la conservación de los ecosistemas costeros y marinos.

Cooperación internacional

A principios de año, el Ministerio de Medio Ambiente informó sobre encuentros con autoridades canadienses para establecer relaciones de cooperación con el Gobierno dominicano en materia de manejo de incendios.

Abreu indicó que ambos países prevén formalizar acuerdos binacionales para la capacitación, el equipamiento y el entrenamiento de su personal con el fin de fortalecer la respuesta ante incendios forestales.

El titular del Programa de Manejo del Fuego informó que República Dominicana forma parte de la Red Centroamericana y República Dominicana para el Manejo del Fuego, una plataforma regional que permite coordinar estrategias comunes frente a los incendios forestales.

Abreu concluyó señalando que la responsabilidad de conservar los recursos naturales recae en toda la sociedad dominicana, al tratarse de la base que sustenta la vida y el bienestar de quienes habitan la isla.

En ese sentido, recordó que más del 98 % de los incendios forestales tienen origen en actividades humanas y sostuvo que la protección ambiental requiere el compromiso colectivo.

Cooperación internacional A principios de año, el Ministerio de Medio Ambiente informó sobre encuentros con autoridades canadienses para establecer relaciones de cooperación con el Gobierno dominicano en materia de manejo de incendios. Gerónimo Abreu indicó que ambos países prevén formalizar acuerdos para la capacitación, el equipamiento y el entrenamiento de su personal con el fin de fortalecer la respuesta ante incendios forestales. El titular del Programa de Manejo del Fuego añadió que RD forma parte de la Estrategia Regional de Manejo del Fuego, una plataforma que permite coordinar estrategias comunes frente a los incendios forestales. Y concluyó señalando que la responsabilidad de conservar los recursos naturales recae en toda la sociedad dominicana.