Reportan incendio forestal en Sierra de Bahoruco

Fueron movilizadas brigadas de bomberos forestales desde las localidades de Aguas Negras y Puerto Escondido para realizar el reconocimiento del área y emprender las labores de control correspondientes. ( FUENTE EXTERNA )

El Ministerio de Medio Ambiente informó este martes la detección de un incendio forestal en el Parque Nacional Sierra de Bahoruco, cuya evaluación inicial se encuentra en curso.

A través de un comunicado, la entidad indicó que fueron movilizadas brigadas de bomberos forestales desde las localidades de Aguas Negras y Puerto Escondido para realizar el reconocimiento del área y emprender las labores de control correspondientes.

Las autoridades indicaron que ofrecerán información adicional una vez el personal complete la evaluación en el terreno y se determine la magnitud del evento.

Controlan otro fuego

El Ministerio informó que fue controlado en su totalidad un incendio forestal registrado en el paraje Caribe, provincia Monseñor Nouel.

El incendio en Bonao se originó como consecuencia de la quema de una tumba y fue combatido mediante un operativo integrado por 43 bomberos forestales, de los cuales nueve pertenecen a la brigada de Jarabacoa, 16 a La Vega y 18 a Bonao. Además, participaron seis voluntarios y tres técnicos del Ministerio.

Las labores desarrolladas por las brigadas permitieron controlar completamente el fuego tras varias horas de trabajo coordinado en el área afectada.

Como medida preventiva, una brigada de bomberos forestales de Bonao permanece en la zona realizando labores de vigilancia y aseguramiento para evitar posibles reinicios, ante el aumento de las temperaturas y la incidencia de los vientos durante el transcurso del día.

El Ministerio de Medio Ambiente reiteró su llamado a la ciudadanía a evitar el uso del fuego en áreas vulnerables, especialmente durante períodos de altas temperaturas y condiciones propicias para la propagación de incendios forestales.

Asimismo, exhortó a reportar de inmediato cualquier conato de incendio a las autoridades competentes, a fin de proteger los recursos forestales, las áreas protegidas y la biodiversidad del país.

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