Nueva denuncia reaviva conflicto por las Cuevas del Pomier

El Monumento Natural Reserva Antropológica Cuevas de Borbón o del Pomier en febrero de 2025. ( LUDUIS TAPIA /ARCHIVO )

Las denuncias sobre afectaciones al Monumento Natural Reserva Antropológica Cuevas de Borbón o del Pomier, ubicado en San Cristóbal, han vuelto a surgir tras una reciente acusación de ambientalistas acerca de una cavidad que, presuntamente, quedó sepultada debido a operaciones mineras en la zona.

En una rueda de prensa, representantes de la Comisión Ambiental de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) y de la Plataforma San Cristóbal denunciaron la semana pasada que la denominada Cueva del Tándem, que contenía arte prehistórico en su interior, quedó sepultada debido al paso de maquinaria pesada de una empresa con operaciones en la zona.

Afirmaron que estas acciones se realizan en el marco de un «plan de remediación» que, lejos de corregir los daños existentes, estaría provocando nuevas afectaciones al ecosistema y al patrimonio cultural del Pomier.

Reacción

Ayer, lunes, la empresa Dominicana de Cales (Docalsa) reaccionó a la denuncia señalando que el área citada corresponde a una zona utilizada para el acopio de materiales, actividad que, según asegura, se ha desarrollado durante décadas sin que los levantamientos técnicos realizados hayan documentado la existencia de una cueva en ese punto.

Durante una rueda de prensa, la empresa explicó el plan de remediación que desarrolla actualmente, orientado a "la recuperación de las áreas minadas por la empresa y que requieren un proceso de remediación ambiental para alcanzar un estado similar al que tenían originalmente".

El vicepresidente de la empresa, Francisco Aponte, explicó que el proyecto contempla la adecuación de terrenos de antiguas minas, la estabilización de taludes, la reforestación con especies nativas y la creación de un nuevo acceso hacia las Cuevas del Pomier, acciones que consideran incompatibles con una operación minera activa.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/08/whatsapp-image-2026-06-08-at-72915-pm-d5f3cd9b.jpeg Etapas del plan. (PAOLA WISKY ) https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/08/whatsapp-image-2026-06-08-at-72852-pm-138a725f.jpeg Ejecutivos de Docalsa durante rueda de prensa. ‹ >

Acuerdo

Indicó que el proceso, aprobado a finales de 2025 tras un acuerdo entre la compañía y el Ministerio de Medio Ambiente, se desarrollará durante seis años y abarcará, además de terrenos de la empresa, áreas afectadas por explotaciones de otras compañías.

Según el ejecutivo de Docalsa, que los trabajos se ejecutan en la antigua concesión minera Procalca, ya cerrada, y cuentan con la supervisión técnica de una empresa autorizada por el Ministerio de Medio Ambiente, además del seguimiento de organismos estatales.

Los ejecutivos sostuvieron que la explotación minera de la compañía se mantiene en áreas autorizadas fuera de esos límites y que, dentro de la zona de amortiguamiento, solo se ejecutan trabajos de recuperación ambiental.

Durante el encuentro con la prensa, los representantes de Docalsa también atribuyeron parte de la oposición al proyecto a personas que, según dijeron, buscan obtener beneficios económicos mediante propuestas alternativas de remediación ambiental.

Los representantes de la empresa indicaron que el plan de remediación se encuentra actualmente detenido en el marco de las investigaciones que realizan las autoridades sobre la denuncia presentada por el colectivo ambiental.

Ambiente en las comunidades

Reporteros de Diario Libre acudieron a la zona que alberga el monumento natural, ubicado en la provincia de San Cristóbal.

Residentes en las inmediaciones del área protegida explicaron que la zona se mantiene vigilada por miembros de organismos castrenses, quienes mantienen un campamento en el lugar para evitar actividades mineras dentro del área.

En febrero de 2025, el presidente Luis Abinader informó, durante su discurso de rendición de cuentas, sobre el cese de la extracción minera en la zona núcleo y su área de amortiguamiento, además de la puesta en marcha de un plan integral para el rescate del monumento natural.

Mineros piden soluciones

Comunitarios agrupados en la Asociación de Mineros del Pomier denunciaron que existe desigualdad en la zona, debido a que a grandes empresas se les estaría permitiendo continuar operando en las inmediaciones tras la disposición del Gobierno.

"Nosotros, como comunidad, lo único que le pedimos al Gobierno es que venga en nuestro auxilio. Lo que queremos es que nos permitan trabajar y ganarnos el sustento de nuestras familias", sostuvo Francisco Corporán.

Un informe elaborado internamente por el Ministerio de Medio Ambiente atribuye a la minería artesanal la destrucción parcial de varias cuevas en el área de amortiguamiento del monumento.

"Nosotros lo que queremos es sacar la piedra artesanalmente; no hacemos voladuras con dinamita", señaló Corporán en respuesta.

Agregó que, tras el cese de las actividades mineras, los comunitarios han optado por buscar empleo en la agricultura o migrar a otras localidades, al tiempo que sostuvo que las actividades delictivas han aumentado en el área.

A finales del año pasado, el Ministerio de Medio Ambiente informó el cierre del monumento natural durante seis meses como parte de un proceso de reorganización y restauración integral, orientado a fortalecer la protección de su patrimonio arqueológico y su diversidad biológica.

La entidad indicó que los trabajos contemplan el acondicionamiento de senderos, la instalación de señalización interpretativa, mejoras en los accesos, la construcción de casetas de protección y vigilancia, así como el fortalecimiento de programas de educación e investigación. También se desarrollarán iniciativas comunitarias vinculadas al turismo sostenible y a la protección del patrimonio natural y cultural.

Como parte del plan de rescate, el presidente Luis Abinader remitió el Decreto 403-25, que crea la Comisión Presidencial para el Desarrollo Sostenible y Ecoturístico de las Cuevas del Pomier, con el propósito de impulsar la protección y valorización del monumento natural.

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