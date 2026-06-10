Pomier: Medio Ambiente asegura que la remediación no causa afectaciones

Zona donde se desarrolla el plan de remediación en Cuevas del Pomier. ( STEVEN CURIEL )

"Nosotros tenemos elementos técnicos que indican que no existe ningún tipo de afectación", expresó ayer martes el viceministro de Áreas Protegidas y Biodiversidad del Ministerio de Medio Ambiente, Carlos Batista, sobre el proceso de remediación que actualmente se lleva a cabo en el Monumento Natural Reserva Antropológica Cuevas de Borbón o del Pomier.

El funcionario sostuvo que, pese a que desde 2009 existía el Decreto 571-09, que establecía zonas de amortiguamiento para áreas protegidas, y que en 2018 se emitió una resolución que prohibía actividades mineras en esos espacios, las explotaciones continuaron durante años con autorizaciones ambientales otorgadas por el propio Estado.

Batista explicó que el proceso culminó en 2025 con la emisión de la Resolución 13-2025, mediante la cual se ratificó el cese de las actividades extractivas en la zona núcleo y de amortiguamiento del Pomier. Según indicó, la medida permitió iniciar formalmente la etapa de remediación de los daños ambientales acumulados durante décadas de explotación minera.

Durante una intervención en el programa Despierta con CDN, el viceministro señaló que las labores actuales buscan corregir pasivos ambientales heredados y comparó la situación con una fractura que requiere tratamiento.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/09/08062026-recorrido-las-cuevas-del-pomier-steven-curiel10-b4aca5c5.jpg Docalsa informó que en el área se desarrollan trabajos de reforestación. (STEVEN CURIEL)

El funcionario sostuvo que la extracción en la zona dejó paredes verticales y cráteres que conllevan riesgos de erosión, los cuales aumentan debido a la presencia de carbonato de calcio en el terreno.

"El tipo de afectación que existe en Pomier obliga a tomar una decisión (...), aquella que técnicamente se corroboró que genera un menor impacto a largo plazo y que resulta factible: la colocación de taludes medidos, para lo cual se utiliza maquinaria pesada con el fin de reducir el ángulo de caída de esos cráteres", indicó.

Batista sostuvo que, como parte del proceso de remediación que desarrolla la empresa Dominicana de Cales (Docalsa), se firmó un acuerdo que prohíbe el uso de detonaciones y permite únicamente el empleo de maquinaria para establecer los taludes.

"Estamos utilizando maquinaria en un tramo de 100 metros para establecer el talud ideal y expandirlo poco a poco durante el proceso", indicó.

Sobre la cueva sepultada

La semana pasada, ambientalistas denunciaron que la denominada Cueva del Tándem, que contenía arte prehistórico en su interior, quedó sepultada debido al paso de maquinaria pesada de una empresa con operaciones en la zona.

El funcionario aseguró que existe documentación elaborada en 2024 por el geólogo George Veni, en la que ya se describía la cavidad como "mayormente destruida", junto con otras ocho cuevas.

"Al no haberse detenido nunca el proceso de extracción en la zona de amortiguamiento, se produjeron afectaciones a nueve cavernas, incluida la del Tándem", expuso.

Sanciones a Docalsa

Batista sostuvo que el acuerdo también contempla el aprovechamiento del material extraído, ya que este debe colocarse en uno de los cráteres formados en la zona.

El viceministro informó que las autoridades descubrieron una irregularidad cometida por la empresa Docalsa durante la remediación.

"Se acopió material en una zona que no estaba autorizada. En este momento, el Ministerio está elaborando los informes correspondientes para sancionar administrativamente a la empresa por una violación al proceso de remediación", indicó.

Capital prehistórica

Batista informó que el Gobierno desarrolla obras para convertir el Pomier en la "capital prehistórica del Caribe".

Entre los trabajos mencionó la construcción de boleterías, parqueos, estaciones con carga solar, un centro de interpretación y la adecuación de la cueva número uno para recibir visitantes. También señaló que se ejecutan obras solicitadas por las comunidades cercanas como parte del proyecto integral para el área protegida.

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