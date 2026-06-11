Gobierno anuncia aumento salarial para guardaparques

Además del ajuste salarial, el programa contempla una amplia dotación de equipos destinados a reforzar las labores de vigilancia en las áreas protegidas. ( FUENTE EXTERNA )

El Ministerio de Medio Ambiente anunció este jueves un aumento salarial de RD$5,000 mensuales para los guardaparques del país, como parte de un programa de fortalecimiento institucional que busca mejorar las condiciones de trabajo del personal encargado de proteger las áreas protegidas y los recursos naturales.

La medida fue presentada durante un acto encabezado por la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, junto al ministro de Medio Ambiente, Paíno Henríquez, quien destacó que la conservación ambiental está estrechamente vinculada a la capacidad operativa y al bienestar de quienes realizan labores de vigilancia y protección en el territorio nacional.

Actualmente, el salario de este personal ronda los 15,000 pesos. El incremento salarial forma parte del Programa de Dignificación del Cuerpo de Guardaparques Nacionales, una iniciativa impulsada por la actual gestión para colocar a estos servidores en el centro de la estrategia de conservación del país.

Según explicó Henríquez, el fortalecimiento de los guardaparques representa una inversión directa en la protección de los bosques, ríos, costas, cuencas hidrográficas y demás ecosistemas que integran el patrimonio natural dominicano.

La vicepresidenta Peña calificó la iniciativa como un acto de reconocimiento hacia quienes dedican sus esfuerzos a preservar recursos que inciden en la calidad de vida, la economía y el futuro de la nación.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/11/whatsapp-image-2026-06-11-at-50345-pm-1-ae7b0ab8.jpeg Parte del equipo otorgado a los guardaparques. (FUENTE EXTERNA)

Equipamiento y capacitación

Además del ajuste salarial, el programa contempla una amplia dotación de equipos destinados a reforzar las labores de vigilancia en las áreas protegidas. Entre los recursos entregados figuran 150 motocicletas, 1,500 uniformes, 300 radios de comunicación y 75 armarios para el almacenamiento seguro de armas de fuego.

El plan también incluye la incorporación de 400 armas adquiridas por el Ministerio de Medio Ambiente, así como otras 300 provenientes de los ministerios de Defensa e Interior y Policía. De estas últimas, las primeras 25 unidades ya fueron recibidas.

Las autoridades informaron que, por primera vez, los guardaparques contarán con las licencias correspondientes para el porte y uso de armas durante el ejercicio de sus funciones, dentro de un esquema que contempla procesos de capacitación, certificación y supervisión bajo estándares de seguridad, responsabilidad y respeto a los derechos humanos.

Henríquez recordó que desde el inicio de su gestión en 2024 se trabaja en el fortalecimiento de este cuerpo especializado, cuya labor se desarrolla en áreas que representan más del 25 % del territorio terrestre nacional y forman parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas.

La institución señaló que el programa combina mejoras salariales, equipamiento moderno y formación especializada con el objetivo de ampliar la capacidad de respuesta de los guardaparques frente a los desafíos de la conservación ambiental.

De acuerdo con el Ministerio, esta inversión constituye uno de los mayores esfuerzos realizados por el Estado dominicano para fortalecer el cuerpo de protección y vigilancia ambiental, en una apuesta por modernizar la gestión de las áreas protegidas y garantizar una conservación más efectiva de los recursos naturales para las futuras generaciones.

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