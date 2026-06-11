Enfoque Fauna vuelve al Museo de Historia Natural con una mirada joven a la biodiversidad ( FUENTE EXTERNA )

Por tercer año consecutivo, el Museo Nacional de Historia Natural "Prof. Eugenio de Jesús Marcano" abrió al público la exposición fotográfica juvenil Enfoque Fauna, una muestra que reúne imágenes dedicadas a destacar la diversidad de especies presentes en la República Dominicana.

La exhibición fue inaugurada en el marco de la celebración del Día Mundial del Medio Ambiente y surge a partir del concurso fotográfico del mismo nombre, desarrollado durante los meses de abril y mayo con la participación de jóvenes de entre 18 y 25 años. Cada concursante tuvo la oportunidad de presentar hasta tres fotografías enfocadas en la fauna nacional.

Las imágenes fueron evaluadas por un jurado integrado por fotógrafos de naturaleza, encargado de seleccionar a los ganadores y las menciones especiales entre las propuestas recibidas.

El primer lugar fue otorgado a Cristian Abiel Miliano Díaz por la fotografía "Atalaya en la arena", captada en Playa Las Caobitas. Además del reconocimiento, recibió un premio de RD$100,000 y una beca para cursar un Técnico Superior en Fotografía en el Instituto Técnico Superior Comunitario (ITSC).

El segundo lugar correspondió a Elian Horacio Vásquez con la imagen "Banquete esmeralda", obteniendo RD$60,000 y una beca de educación continua en el área de Multimedia del Instituto Tecnológico de las Américas (ITLA).

Por su parte, Jorge Alexander Rodríguez Rosario alcanzó el tercer lugar con la fotografía "El canto de la Cigua palmera". Como premio recibió RD$40,000 y una beca de educación continua en Multimedia en el ITLA.

Detalles de la exposición

Asimismo, fueron reconocidos con menciones especiales Geremy Antonio Cipión Disla, Mirla Anny Montilla Gómez, Perla Mariel De la Cruz Cruz y Nathaly Altagracia Guzmán Reyes, quienes también obtuvieron becas de educación continua en el área de Multimedia del ITLA.

La muestra temporal reúne las fotografías premiadas, las menciones especiales y una selección de trabajos de otros participantes. Permanecerá abierta al público hasta el 23 de agosto en el tercer nivel del museo.

Según sus organizadores, Enfoque Fauna busca despertar el interés por la biodiversidad mediante una propuesta que integra creatividad, tecnología, observación de la naturaleza y competencia sana. Además, promueve la fotografía como una herramienta para fortalecer la valoración y el conocimiento del entorno natural.

La iniciativa contó con el respaldo de Jeep, Coop Maimón, Asociación Cibao de Ahorros y Préstamos, Banreservas, el Instituto Técnico Superior Comunitario (ITSC) y el Instituto Tecnológico de las Américas (ITLA).

La exposición puede visitarse de martes a domingo, en horario de 9:00 de la mañana a 5:00 de la tarde, con cierre de boletería a las 4:00 de la tarde. El costo de entrada es de RD$100 para niños y RD$200 para personas mayores de 13 años.

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