Paíno Henríquez: "Hay resoluciones que retrasaron el Ministerio de Medio Ambiente 20 años"

El vicepresidente ejecutivo de la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD), Mario Pujols y el ministro de Medio Ambiente, Paíno Henríquez durante Encuentro Industrial. ( FUENTE EXTERNA )

El ministro de Medio Ambiente, Paíno Henríquez, aseguró ayer jueves que existen una serie de resoluciones adoptadas en años anteriores que, a su juicio, fueron aprobadas sin estudios técnicos suficientes y que actualmente generan conflictos en el territorio.

"Hay una serie de resoluciones que se tomaron en el Ministerio en un momento dado que lo retrasaron 20 años, y nos tomará otros 20 repararlo. Se hicieron sin ningún tipo de estudio, sin valoración de elementos de conservación ni nada", señaló el funcionario.

Durante su intervención en el Encuentro Industrial de la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD), Henríquez citó resoluciones relacionadas con la minería o las zonas de amortiguamiento de las áreas protegidas.

Con respecto a la disposición sobre las zonas de amortiguamiento, sostuvo que afecta a "más de 45 municipios, que estamos condenando. La zona está dentro de la huella urbana y los estamos condenando a la miseria, porque tienen muchas limitaciones".

El funcionario informó que se está llevando a cabo la actualización de los planes de manejo de las áreas protegidas, ya que estos permiten la organización de dichos territorios. Explicó que actualmente han sido aprobados 18 de los 32 planes de manejo en los que trabaja el Ministerio.

"Eso nos va a permitir resolver conflictos serios que tenemos en el territorio debido a decisiones arbitrarias que tomó este ministerio en cuanto al uso de zonas de amortiguamiento, que también tenemos que ver", indicó.

En el evento, Henríquez indicó que el fortalecimiento institucional, la transformación digital, la gestión de residuos y la protección de las cuencas hidrográficas figuran entre las principales prioridades del Ministerio de Medio Ambiente.

Durante su intervención, el funcionario defendió la necesidad de modernizar la institución para responder a las crecientes demandas ambientales y de desarrollo del país, al tiempo que insistió en la importancia de mantener un equilibrio entre el crecimiento económico, la sostenibilidad y la competitividad.

"La sostenibilidad dejó de ser complementaria"

El presidente de la AIRD, Julio Virgilio Brache, sostuvo que los temas ambientales se han convertido en uno de los factores más determinantes para el futuro de la industria, la inversión y la competitividad de los países.

"Hoy las empresas compiten en mercados donde ya no basta con producir bienes de calidad. También deben demostrar que producen de manera responsable, que gestionan adecuadamente sus impactos ambientales, que reducen emisiones, que utilizan eficientemente los recursos y que contribuyen activamente a los objetivos de sostenibilidad que demanda la sociedad", indicó.

"En otras palabras, la sostenibilidad dejó de ser un elemento complementario. Hoy forma parte del corazón mismo de la competitividad", sostuvo.

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