Los árboles podrían almacenar menos carbono de lo esperado en el futuro, según investigación

Es lógico pensar que, si un árbol realiza la fotosíntesis, también está creciendo, pero no siempre es así, tal y como ha desvelado un trabajo de la Escuela del Clima de Columbia (Estados Unidos).

En concreto, este estudio sobre robles, publicado en la revista 'Science Advances', descubrió que, aunque realizan la fotosíntesis hasta bien entrado el año, su crecimiento se detiene a mediados del verano.

Gran parte del almacenamiento de carbono a largo plazo que proporcionan los bosques depende de que los árboles conviertan el carbono que absorben mediante la fotosíntesis en madera nueva.

Muchos investigadores han predicho que el aumento de los niveles de dióxido de carbono (CO2) en la atmósfera potenciará la fotosíntesis y estimulará el crecimiento de los árboles, almacenando parte de ese carbono que contribuye al calentamiento global a largo plazo en la madera.

Sin embargo, la disociación observada entre la fotosíntesis y el crecimiento sugiere que una mayor absorción de carbono no se traduce necesariamente en una mayor producción de madera.

En cambio, parte del carbono absorbido puede utilizarse para producir follaje o en procesos metabólicos de corta duración, en lugar de almacenarse a largo plazo, lo que reduce la cantidad de carbono almacenado en los bosques en comparación con las expectativas previas.

Este hallazgo tiene implicaciones climáticas. "Actualmente, la mayoría de los modelos asumen que si hay fotosíntesis, hay crecimiento. Hemos descubierto que no es así, afirma el autor principal, Mukund Palat Rao, ecoclimatólogo del Observatorio Terrestre Lamont-Doherty, que forma parte de la Escuela de Clima de Columbia. "El hecho de que haya más fotosíntesis no implica necesariamente un mayor crecimiento de los árboles en el futuro".

La función del carbono en los árboles

Durante la fotosíntesis, las plantas absorben CO2 del aire y utilizan la luz solar para convertir el CO2 y el agua en azúcares. El oxígeno se libera a la atmósfera, mientras que el carbono permanece en la planta.

En un árbol, parte de ese carbono se incorpora a la biomasa leñosa del tronco, las ramas y las raíces. El resto se distribuye en el follaje y los frutos, y se almacena temporalmente como almidón o se transforma en compuestos que se liberan al suelo para alimentar a las comunidades microbianas, facilitar la absorción de nutrientes y proteger contra los patógenos.

El carbono almacenado en la biomasa leñosa puede tardar décadas, siglos o incluso milenios en reingresar a la atmósfera, lo que la convierte en un importante sumidero de carbono.

Esto también subraya la importancia de comprender la relación entre la fotosíntesis y el crecimiento de los árboles. "Comprender cómo se vinculan la fotosíntesis y el crecimiento es fundamental para entender cómo los bosques almacenarán carbono a largo plazo", destaca Rao.

Leer más Los árboles del Amazonas crecen impulsados por el dióxido de carbono de la atmósfera