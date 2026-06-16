República Dominicana incorpora herramientas digitales para la conservación de tortugas marinas

La iniciativa permitirá dar seguimiento a los desplazamientos y ciclos reproductivos de las tortugas marinas mediante herramientas tecnológicas. ( FUENTE EXTERNA )

El Ministerio de Medio Ambiente puso en marcha en Bahía de las Águilas el primer piloto nacional para el seguimiento de tortugas marinas mediante nuevas herramientas de identificación y monitoreo, una iniciativa que busca ampliar el conocimiento científico sobre estas especies y fortalecer las acciones de conservación que se desarrollan en el país.

El proyecto, impulsado a través del Viceministerio de Recursos Costeros y Marinos, incorpora por primera vez en República Dominicana tecnologías especializadas para el monitoreo de estas especies, combinando herramientas digitales, sistemas de identificación individual y trabajo de campo.

Un comunicado detalla que entre las principales innovaciones figura la implementación de EarthRanger, una plataforma digital que permite registrar y dar seguimiento en tiempo real a los patrullajes nocturnos, anidamientos, varamientos y otras incidencias vinculadas a la conservación de la fauna silvestre.

La herramienta estandariza la recopilación de información, fortalece la capacidad de respuesta y garantiza la trazabilidad de las acciones realizadas en terreno.

El piloto también marca un precedente para la conservación marina nacional al introducir un sistema de identificación individual permanente mediante microchips PIT, dispositivos electrónicos que permiten reconocer cada tortuga de manera única y monitorear sus desplazamientos y ciclos reproductivos. Este mecanismo complementa el marcaje tradicional realizado con placas metálicas.

De acuerdo con el Ministerio, este abordaje científico facilitará el seguimiento de cada ejemplar, permitirá identificar tortugas en otras costas de la región y aportará nuevos datos sobre sus movimientos y procesos reproductivos.

Capacitación

Las labores desarrolladas en Bahía de las Águilas incluyeron recorridos nocturnos de observación, identificación de ejemplares, recopilación de datos biológicos y toma de muestras de ADN para apoyar investigaciones sobre diversidad genética, parentesco y conectividad con otras poblaciones de tortuga tinglar en la región.

Durante las jornadas de campo, técnicos del ministerio registraron tres hembras de tortuga tinglar (Dermochelys coriacea). En uno de los casos, el ejemplar había concluido la puesta de huevos y realizaba el proceso de camuflaje del nido al momento de ser localizado, mientras que otro registro permitió documentar el proceso completo de desove.

Como parte de la iniciativa, también fueron capacitados técnicos del Viceministerio de Recursos Costeros y Marinos, inspectores costeros, guardaparques y voluntarios locales en gestión del ciclo reproductivo de las tortugas marinas, técnicas de marcaje, recopilación de datos biológicos, identificación y seguimiento de individuos, uso de herramientas tecnológicas y procedimientos para la reubicación de nidos expuestos a amenazas naturales.

El Ministerio destacó que los resultados permitirán fortalecer el conocimiento científico sobre las tortugas marinas, consolidar las capacidades de monitoreo y respuesta, y orientar nuevas acciones de conservación sustentadas en evidencia.

La experiencia desarrollada en Bahía de las Águilas sentará las bases para ampliar la protección de estas especies en otras zonas costeras del país y reafirma el compromiso institucional con la conservación de la biodiversidad marina, en el marco de la conmemoración del Día Mundial de las Tortugas Marinas, celebrado cada 16 de junio.

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