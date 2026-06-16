Fundación Eco-Bahía protege casi 5,000 nidos de tortuga marina en 2025 en RD

El programa de la fundación Eco-Bahía busca contribuir a la conservación de la tortuga, una especie clave para la salud de los ecosistemas marinos. ( FUENTE EXTERNA )

La Fundación Eco-Bahía informó este martes que durante el 2025 protegió a 4,956 nidos de tortugas marinas, liberó 3,420 crías y monitoreó más de 45 kilómetros de costa en República Dominicana, como parte de sus esfuerzos de conservación.

Mediante un comunicado con motivo del Día Mundial de la Tortuga Marina, destaca que el camino hacia la supervivencia de la tortuga marina es una verdadera carrera de fondo: tardan hasta 30 años en alcanzar la madurez y solo una de cada mil crías logra sobrevivir.

El programa señala que busca no solo proteger las playas de anidación, sino también monitorear nidos, sensibilizar a las comunidades y contribuir a la conservación de una especie clave para la salud de los ecosistemas marinos.

"Cada nido protegido representa mucho más que una cifra. Es una oportunidad para que una especie amenazada continúe formando parte de nuestros mares y para que las futuras generaciones puedan seguir disfrutando de la riqueza natural que hoy tenemos la responsabilidad de conservar", indicó Alex Matás, director de la fundación en el país.

Subraya que la protección de estos reptiles es uno de los programas insignia de la Fundación Eco-Bahía y forma parte del compromiso de Piñero con la conservación de la biodiversidad en los destinos donde opera.

"La protección de las tortugas marinas refleja nuestra manera de entender el turismo: generar valor para los destinos, conservar la biodiversidad y dejar una huella positiva para las generaciones futuras", señala Isabel Piñero, presidenta de la entidad.

Desafíos que enfrentan las tortugas

La fundación precisa que en República Dominicana, las tortugas marinas enfrentan amenazas como la pérdida de hábitat, la contaminación marina, la pesca incidental y el impacto del cambio climático.

Ante este escenario, sostiene que el trabajo conjunto entre organizaciones, sector privado, autoridades y comunidades resulta fundamental para garantizar su supervivencia.

"Esta fecha nos invita a reflexionar sobre nuestro rol ambiental. Para lograr que las futuras generaciones disfruten de estas especies en nuestras costas, la labor de protección debe ser asumida de forma corresponsable por una variedad de sectores", añadió Matás.