Expertos alertan sobre la necesidad de medir la efectividad de las áreas protegidas

Monumento Natural Dunas de las Calderas o Dunas de Baní. ( DIARIO LIBRE / DANIA ACEVEDO )

La necesidad de evaluar la efectividad de manejo de las áreas protegidas y fortalecer la implementación del Estándar Lista Verde de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) fue destacada por especialistas en conservación como una acción urgente para garantizar resultados concretos en la protección del patrimonio natural.

La advertencia se produce en un contexto marcado por la acelerada pérdida de biodiversidad, el cambio climático y la degradación de los ecosistemas.

El planteamiento fue expuesto por el biólogo dominicano y especialista en biodiversidad y cambio climático, doctor Ramón Ovidio Sánchez Peña, durante su discurso de ingreso como Miembro de Número de la Academia de Ciencias de la República Dominicana.

¿Por qué es crucial medir la efectividad de manejo en áreas protegidas?

La ponencia, titulada "¿Por qué es imprescindible medir la efectividad de manejo y asumir el compromiso mundial del Estándar Lista Verde de Áreas Protegidas?", abordó los desafíos que enfrentan los sistemas de conservación a nivel mundial y la importancia de contar con mecanismos que permitan evaluar los resultados alcanzados.

Durante su intervención, Sánchez Peña afirmó que, aunque las áreas protegidas constituyen el principal instrumento de conservación de la naturaleza en el mundo, su simple declaratoria no garantiza por sí sola la protección efectiva de la biodiversidad ni la sostenibilidad de los servicios ecosistémicos que benefician a millones de personas.

Según el Informe Planeta Protegido 2024, elaborado por el Centro Mundial de Monitoreo de la Conservación del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y la UICN, apenas el 6.8 % de las áreas protegidas registradas en la Base de Datos Mundial han sido sometidas a evaluaciones de efectividad de manejo. Asimismo, solo una mínima proporción cuenta con mecanismos reconocidos de gobernanza equitativa.

El panorama adquiere mayor relevancia ante las advertencias realizadas por organismos internacionales. El PNUMA ha señalado que el planeta se encuentra al borde de una "policrisis", caracterizada por la interacción de múltiples desafíos ambientales, económicos y sociales. De igual forma, el Informe Planeta Vivo 2024, del Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF), alerta sobre el deterioro continuo de la naturaleza y la creciente desestabilización del clima.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/17/whatsapp-image-2026-06-17-at-53416-pm-497c7c5f.jpeg Acto de ingreso de Ramón Sánchez Peña a la Academia de Ciencias. (FUENTE EXTERNA)

Avances y desafíos en la implementación del Estándar Lista Verde

Frente a esta realidad, la UICN promueve el Programa Lista Verde de Áreas Protegidas y Conservadas, un estándar internacional que reconoce a los espacios naturales que evidencian resultados exitosos de conservación mediante una gobernanza sólida, una planificación adecuada, una gestión efectiva y logros verificables.

No obstante, los avances en la adopción de este estándar siguen siendo limitados. Actualmente, solo 87 áreas protegidas en 18 países han obtenido la certificación Lista Verde, mientras cerca de 600 sitios participan en el proceso de implementación.

Especialistas en conservación consideran que fortalecer la efectividad de manejo constituye uno de los principales desafíos para las próximas décadas. Además de disponer de recursos financieros y capacidades técnicas adecuadas, destacan la importancia de involucrar de manera efectiva a las comunidades locales y a los diversos actores vinculados a los territorios protegidos.

"La conservación no puede medirse únicamente por la cantidad de hectáreas protegidas, sino por los resultados que esas áreas generan para la biodiversidad, los ecosistemas y las personas", afirmó Sánchez Peña.

En la actualidad existen más de 319,000 áreas protegidas y conservadas registradas en el mundo. Sin embargo, una gran parte de ellas todavía carece de evidencia suficiente que permita demostrar su efectividad a largo plazo.

Ante los desafíos ambientales que enfrenta la humanidad, organizaciones internacionales y especialistas coinciden en que medir, evaluar y mejorar la gestión de las áreas protegidas representa una prioridad estratégica para garantizar la conservación de los ecosistemas y los servicios ambientales que sustentan la vida en el planeta.

La ceremonia de ingreso reunió a miembros de la Comisión de Ciencias Naturales y Medio Ambiente de la Academia de Ciencias de la República Dominicana, académicos, especialistas del sector ambiental, familiares y amigos del homenajeado, quienes reconocieron su trayectoria científica y su compromiso con la conservación del medio ambiente.

Leer más Autoridades firman acuerdo para reforzar la delimitación y titulación de áreas protegidas