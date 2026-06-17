Punta Bergantín desarrolla vivero de especies nativas y amenazadas para la conservación ambiental

El proyecto turístico Punta Bergantín informó este miércoles que desarrolla un vivero de especies nativas y endémicas, una iniciativa que contribuirá a la rehabilitación y preservación del patrimonio natural que distingue a la zona norte del país.

La iniciativa se desarrolla con la colaboración de la Dirección Provincial de Medio Ambiente de Puerto Plata y del Jardín Botánico de Santiago de los Caballeros, señala en una nota de prensa.

Importancia del vivero para el desarrollo sostenible

Indica que el proyecto contempla la incorporación inicial de 355 ejemplares de especies amenazadas y la siembra de 1,260 árboles nativos, fortaleciendo los esfuerzos de conservación y restauración ecológica en la zona.

Leonela Vólquez, directora de Comunidad, Sostenibilidad e Investigaciones del proyecto, explicó que el vivero de Punta Bergantín constituye una inversión de largo plazo y una base viva para regenerar paisajes, proteger especies, promover la educación ambiental y acompañar el crecimiento de la costa Norte como un destino donde la naturaleza no es un complemento, sino una parte esencial de su identidad.

Asimismo, señaló que esta iniciativa será una pieza esencial para sostener la visión ambiental de Punta Bergantín y garantizar que su crecimiento esté acompañado de acciones concretas de conservación, restauración y protección de los recursos naturales.

"Desde este espacio se impulsará la producción de especies nativas y endémicas. Su importancia no radica únicamente en lo que se siembre, sino en lo que permitirá construir: un modelo de desarrollo turístico más consciente, resiliente y conectado con su entorno", agregó.

Asimismo, se ha logrado la selección y recopilación de 11 especies de la lista roja en peligro de extinción o en peligro crítico, que serán albergadas durante el primer año de operación del vivero.

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