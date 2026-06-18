Gobierno inicia construcción del Jardín Botánico de San Juan

El acto de inicio fue encabezado por el ministro Administrativo de la Presidencia, Andrés Bautista, quien destacó que el proyecto forma parte de la visión integral del Gobierno para impulsar el desarrollo de San Juan. ( FUENTE EXTERNA )

El Gobierno dejó iniciados este jueves los trabajos de construcción del Jardín Botánico de La Maguana, una obra declarada de alto interés público mediante el Decreto 38-26, que busca fortalecer la protección de la biodiversidad, la investigación científica, la educación ambiental y el turismo de naturaleza en la provincia San Juan y la región Sur.

El acto de inicio fue encabezado por el ministro Administrativo de la Presidencia, Andrés Bautista, quien destacó que el proyecto forma parte de la visión integral del Gobierno para impulsar el desarrollo de San Juan mediante iniciativas que combinan educación, infraestructura, protección ambiental y crecimiento económico.

Durante una rueda de prensa realizada en la Gobernación Provincial, Bautista afirmó que el Jardín Botánico de La Maguana representa una apuesta del presidente Luis Abinader por la preservación del patrimonio natural y la creación de oportunidades vinculadas a la investigación, el turismo ecológico y el desarrollo regional.

El funcionario explicó que el jardín será concebido como un espacio de valor histórico, cultural, ambiental y recreativo, destinado al disfrute de los habitantes de San Juan y visitantes de todo el país. Indicó que contará con áreas deportivas, espacios para la recreación y el ejercicio, así como entornos naturales que promoverán el contacto con la biodiversidad.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/18/jardin-94705d03.jpg La obra fue declarada de alto interés público. (FUENTE EXTERNA)

Asimismo, aseguró que el Gobierno dispone de los recursos necesarios para ejecutar la obra y señaló que los trabajos comenzaron con labores de limpieza y preparación del terreno. También expresó su confianza en que el proyecto continuará ampliándose con nuevas áreas y especies.

El Jardín Botánico de La Maguana estará dedicado a la conservación de especies nativas y endémicas, la educación ambiental, la recreación familiar y la divulgación científica, con el propósito de convertirse en un referente para el desarrollo sostenible de la región Sur.

Un pulmón ecológico para la región

El ingeniero Nelson Bautista, ambientalista y miembro del patronato del proyecto, informó que el jardín será desarrollado sobre un terreno de aproximadamente 800,000 metros cuadrados ubicado en la zona de Mesopotamia.

Según explicó, el diseño fue elaborado a partir de estudios técnicos y consultas con distintos sectores, e incluirá áreas destinadas a la conservación de especies, la investigación, la recreación y la educación ambiental.

El plan maestro contempla la construcción de un moderno Centro de Visitantes, espacios para investigación y educación ambiental, viveros especializados, senderos interpretativos y jardines temáticos. Además, contará con espacios culturales y recreativos como el Museo del Pico Duarte, el Pabellón de los Caciques y el Pabellón de las Especies Endémicas.

La obra también incorporará un mariposario, jardines especializados, zonas de observación de la naturaleza y programas educativos dirigidos a estudiantes, investigadores y comunidades.

Impulso al turismo y la generación de empleos

Durante la actividad, monseñor Tomás Alejo Concepción, presidente del comité gestor, calificó el inicio de la construcción como un hecho trascendental para la región Sur.

Sostuvo que el Jardín Botánico contribuirá a fortalecer la conservación ambiental y la educación ecológica, al tiempo que proyectará a San Juan como un referente científico y ambiental. Agregó que la iniciativa favorecerá el turismo, la recreación y la generación de empleos.

Bienes Nacionales recibe reclamaciones

En el encuentro, el director de Bienes Nacionales, Rafael Burgos Gómez, informó que la institución habilitó una oficina en San Juan para recibir y atender las reclamaciones relacionadas con el proyecto.

Precisó que hasta la fecha han sido recibidos ocho expedientes, los cuales serán revisados y evaluados de forma individual. Asimismo, indicó que la entidad dispone de registros y evidencias de procesos realizados por administraciones anteriores para atender la situación de personas que residían en la zona, incluyendo pagos efectuados y apartamentos entregados.

Burgos Gómez señaló que quienes deseen presentar reclamaciones podrán acudir a la oficina habilitada, siempre que aporten pruebas que acrediten el tiempo de residencia en el lugar.