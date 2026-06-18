Valoran decreto que abre paso a nuevas obras en el Pomier

Ambientalistas y representantes de empresas ubicadas en las inmediaciones del Monumento Natural Reserva Antropológica Cuevas de Borbón o del Pomier valoraron de manera positiva el reciente decreto del Poder Ejecutivo que declara de utilidad pública varios terrenos ubicados dentro del área protegida, al considerar que facilitará la construcción de infraestructura en el área.

"Es un paso de avance porque esto permite que la comisión presidencial para las Cuevas del Pomier continúe con los trabajos de desarrollo que tiene allí, así como con la construcción de espacios para la utilización de las cuevas. Esto permite, además, que la comunidad del Pomier comience a participar en muchos de los proyectos que tiene esa comisión", indicó el ambientalista Domingo Abreu.

Impacto del decreto en la comunidad y desarrollo local

El también miembro de la comisión encargada de coordinar el uso de infraestructura en el monumento explicó que los terrenos se encontraban cercanos a las cuevas; sin embargo, no existía la posibilidad de utilizarlos.

"Ya van a ser utilizados para la construcción de un mirador que se necesita en el área y de un play de béisbol que necesitaban los comunitarios, con el fin de ceder otro espacio donde se construirá el área de estacionamiento para los visitantes de las Cuevas del Pomier", sostuvo.

Agregó que el proyecto de Capital Prehistórica del Caribe requiere de espacio para la construcción de áreas de uso. Consultado sobre los propietarios de los terrenos, Abreu indicó que se trata de algunos residentes de comunidades aledañas al monumento.

En tanto, el vicepresidente de Dominicana de Cales (Docalsa), Francisco Aponte, señaló que la disposición del Poder Ejecutivo, plasmada en el Decreto 393-26, no afecta las operaciones de la empresa.

"Saludamos la decisión del presidente, que demuestra el interés que tiene el Estado en proteger la Reserva Antropológica del Pomier", sostuvo.

Plan de remediación

Consultado sobre el estatus actual del plan de remediación en el área protegida, Aponte indicó: "Estamos dándole al Estado todo el tiempo que requiera para las evaluaciones, las revisiones técnicas y el análisis de todos los argumentos planteados por los técnicos y los ambientalistas", sostuvo.

El decreto contempla la adquisición de los terrenos localizados dentro de la parcela número 405 del distrito catastral número 02 del municipio de San Cristóbal, como parte de una estrategia orientada a garantizar la protección integral de este patrimonio natural, arqueológico y cultural.

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