Medio Ambiente advierte que impacto de extracción de arena en el río Masacre traspasa la frontera

El ministro de Medio Ambiente, Paíno Henríquez, advirtió este viernes que la extracción ilegal de arena en el río Masacre, aunque estaría ocurriendo en territorio haitiano, tiene alcance la República Dominicana debido a su impacto en el cauce del afluente y en las comunidades ubicadas en la zona fronteriza.

Durante un recorrido por distintos puntos de la zona fronteriza, el funcionario informó que el Ministerio de Medio Ambiente realizará levantamientos técnicos a través de sus equipos de suelos y aguas, con el objetivo de determinar el impacto real que estas prácticas podrían estar generando en el comportamiento del río.

El funcionario sostuvo que el caso deberá ser abordado dentro del marco del derecho internacional.

"Es una situación muy preocupante. Los ilícitos ambientales se están cometiendo del lado haitiano, pero están afectando a comunidades como Dajabón y otras áreas, porque impactan el cauce del río", expresó el ministro.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/19/whatsapp-image-2026-06-19-at-13535-pm-e6748648.jpeg Autoridades del Ministerio de Medio Ambiente en la frontera. (FUENTE EXTERNA)

El funcionario adelantó que conversó con el canciller Roberto Álvarez y que preparará un informe para poner en alerta a las autoridades correspondientes, ante la necesidad de iniciar contactos con las autoridades haitianas y buscar una respuesta institucional a la problemática.

Henríquez señaló que aún no se pueden establecer consecuencias definitivas sin estudios técnicos, pero reconoció que la extracción descontrolada de materiales del río podría estar vinculada a los cambios observados durante las recientes crecidas del Masacre.

Recuperación forestal en la frontera

Durante el recorrido, el ministro también destacó lo que calificó como un fenómeno ambiental positivo en las áreas próximas al muro fronterizo. Según explicó, las labores de delimitación y protección han permitido un aumento significativo de la cobertura forestal en zonas que por años fueron afectadas por la depredación.

"Ha sido muy grato ver cómo ha aumentado la cobertura forestal. Gracias a la protección del muro, la vegetación ha comenzado nuevamente a regenerarse", manifestó.

El funcionario aseguró que, por mandato del presidente Luis Abinader, el Ministerio de Medio Ambiente continuará desarrollando planes de reforestación en diferentes puntos de la frontera dominicana, con el propósito de recuperar zonas degradadas y fortalecer la protección ambiental.

Henríquez recordó que la franja fronteriza ha sido afectada durante décadas por distintas prácticas que provocaron pérdida de vegetación, deterioro de suelos y presión sobre los recursos naturales.

Un antes y un después

El ministro valoró además los trabajos del muro fronterizo, al considerar que no se trata únicamente de una verja, sino de una delimitación que, según dijo, ha contribuido a imponer orden, claridad y presencia institucional en zonas donde antes resultaba difícil para las autoridades dominicanas mantener control permanente.

"Esto no es solo un muro es una delimitación que pone orden. Marca un antes y un después para la República Dominicana y para la frontera", sostuvo.

Henríquez resaltó el trabajo del Ministerio de Defensa y la supervisión militar en la zona, al señalar que la presencia de las autoridades ha permitido mayor control y una vigilancia más efectiva en puntos históricamente vulnerables.

En el recorrido participaron viceministros, directores de Medio Ambiente, representantes de áreas protegidas, recursos forestales y del Servicio Nacional de Protección Ambiental, quienes acompañaron al ministro para evaluar de primera mano las condiciones ambientales en la frontera.

Las autoridades afirmaron que continuarán escuchando a los actores locales y levantando información técnica para adoptar medidas que permitan proteger los recursos naturales, enfrentar los ilícitos ambientales y fortalecer la seguridad ambiental en toda la línea fronteriza.