Medio Ambiente intensifica combate de incendio forestal en la Sierra de Bahoruco

Una investigación fue comenzada para determinar las causas del siniestro en la Sierra de Bahoruco. ( FUENTE EXTERNA )

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales informó este domingo que mantiene un amplio operativo para controlar un incendio forestal que afecta el sector El Codo, dentro del Parque Nacional Sierra de Bahoruco, una de las áreas protegidas más importantes del país.

Según la institución, brigadas de bomberos forestales del Programa Nacional de Manejo del Fuego trabajan de manera continua desde el inicio del siniestro en labores de control y supresión de las llamas. No obstante, las condiciones de sequía prolongada y los fuertes vientos registrados en la zona han complicado las operaciones y favorecido la propagación del fuego.

Ante la situación, el presidente Luis Abinader dispuso el respaldo total del Gobierno a las acciones ejecutadas por el Ministerio de Medio Ambiente para enfrentar la emergencia y proteger los recursos naturales de la zona, dijo la entidad en una nota de prensa.

Como parte de ese apoyo, el Ministerio de Defensa y la Fuerza Aérea de República Dominicana han incorporado recursos logísticos para fortalecer las labores en el terreno. Entre las medidas adoptadas figura la asignación de dos aeronaves para facilitar el traslado de personal y equipos hacia el área afectada.

Monitoreo permanente

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/22/whatsapp-image-2026-06-21-at-74508-pm2-3c28a7de.jpeg Fuego en la Sierra de Bahoruco. (FUENTE EXTERNA)

Medio Ambiente indicó que ha movilizado todo el personal disponible para las labores de combate y continúa gestionando recursos adicionales con el objetivo de aumentar la capacidad de respuesta frente al incendio.

La entidad explicó que mantiene un monitoreo permanente de la evolución del fuego y señaló que la extensión de la superficie afectada aún está siendo evaluada debido a las condiciones operativas y al comportamiento cambiante del incendio.

Asimismo, informó que fue iniciada una investigación para determinar las causas del siniestro. Aunque no se han establecido responsabilidades, las autoridades no descartan que factores naturales hayan influido en el origen del incendio, dada la ubicación remota del área y las condiciones de sequía que predominan en la región.

Los equipos de respuesta continúan concentrados en contener el avance de las llamas, proteger los ecosistemas del Parque Nacional Sierra de Bahoruco y garantizar la seguridad del personal involucrado en las operaciones.

El Ministerio de Medio Ambiente aseguró que ofrecerá actualizaciones conforme avance la situación y se disponga de nuevas evaluaciones técnicas sobre el impacto del incendio