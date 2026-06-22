Incendio en Sierra de Bahoruco afecta más de 1,200 hectáreas

Las labores se desarrollan en condiciones complejas por la sequía, los fuertes vientos variables ( FUENTE EXTERNA )

El incendio forestal que afecta el sector El Codo, en el Parque Nacional Sierra de Bahoruco, ha impactado de manera preliminar unas 1,220 hectáreas, equivalentes a 12.2 kilómetros cuadrados, según reportes levantados en el terreno y análisis realizados mediante imágenes infrarrojas captadas durante la madrugada.

Para enfrentar el siniestro, el Ministerio de Medio Ambiente informó que la cantidad de bomberos forestales desplegados y en proceso de incorporación al operativo asciende a 123, como parte del reforzamiento de las labores de combate, control y contención del fuego.

La institución indicó que moviliza 18 bomberos forestales procedentes del municipio de Restauración y otros ocho desde Guayabal. Debido a las dificultades de acceso por vía aérea al área del incendio, el personal de Restauración fue trasladado hasta la comunidad de Puerto Escondido, desde donde será incorporado por vía terrestre a la zona de operaciones.

Medio Ambiente explicó que esta medida fue adoptada por razones de seguridad y prudencia operativa, aunque representa un retraso estimado de cuatro horas en la llegada de ese personal al frente de combate.

Proyecciones del incendio forestal

Como parte del respaldo coordinado por el Gobierno dominicano, dos aeronaves de la Fuerza Aérea de República Dominicana despegaron a las 7:00 de la mañana de este lunes hacia la zona de operaciones con cargamentos de agua, bebidas hidratantes, alimentos y otros suministros destinados a los bomberos forestales que permanecen en labores ininterrumpidas desde el pasado sábado.

El ministerio señaló que el incendio continúa desarrollándose en condiciones complejas, marcadas por la intensa sequía que afecta la región y por los fuertes vientos variables registrados en los últimos días.

Las evaluaciones técnicas indican que el frente de fuego se ha desplazado hacia distintos puntos del área impactada. Las brigadas trabajan con la proyección de lograr, alrededor de la 1:00 de la tarde de este lunes, el control del flanco este del incendio, que avanza hacia la zona de Pelempito.

Una vez alcanzado ese objetivo, los recursos serán concentrados en el frente que avanza hacia el oeste noroeste, donde se enfocarán los principales esfuerzos de combate y contención.

Los informes preliminares también reflejan una disminución en algunos frentes activos y en la extensión visible del fuego. Sin embargo, las brigadas continúan las labores de combate, control y vigilancia permanente, debido a las variaciones en el comportamiento del incendio y a las condiciones cambiantes que persisten en la zona.

Medio Ambiente informó que mantiene un monitoreo continuo de la evolución del incendio y que seguirá actualizando las estimaciones técnicas conforme se disponga de nueva información generada por las operaciones de campo y los sistemas de monitoreo remoto.

La institución agradeció el respaldo brindado por el presidente Luis Abinader, así como por el Ministerio de Defensa y la Fuerza Aérea de República Dominicana, cuyo apoyo ha sido clave para fortalecer la respuesta del Estado ante esta emergencia ambiental.

El ministerio reiteró que continuará informando oportunamente a la ciudadanía sobre el desarrollo de las operaciones, como parte de los esfuerzos para proteger este importante ecosistema y salvaguardar los recursos naturales del país.