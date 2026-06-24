Las autoridades dominicanas emitieron una alerta de tsunami para toda la costa sur del país luego del fuerte terremoto de magnitud 7.1 registrado la tarde de este miércoles en Venezuela.

Según informó el Centro de Operaciones de Emergencias (COE), la alerta fue emitida por el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) tras evaluar las características del evento sísmico, ocurrido a las 6:04 de la tarde.

Los tsunamis son olas causadas por maremotos que solo se producen en las zonas costeras. En el caso de la región 1, a la que pertenece la República Dominicana, se emite la alerta preliminar de tsunami a partir de una magnitud de 6.5 en la escala de Richter.

Juan Manuel Méndez, director del COE, explicó que se emitieron dos alertas de tsunami: una amarilla y otra verde. La primera abarca desde Pedernales hasta Barahona.

"El resto de la costa sur, desde Barahona hasta La AltaGracia, se emite un nivel de alerta verde", detalló el funcionario a través de un video colgado en redes sociales.

"La población en alto riesgo en esta costa sur debe tomar todas las previsiones y las instituciones que forman parte del centro de operaciones de emergencia como organismo de protección civil, tomar las providencias para salvaguardar vidas y propiedades" Juan Manuel Méndez Director del COE “

El sismo tuvo una profundidad de 10 kilómetros y su epicentro se localizó a 53 kilómetros al oeste de Puerto Cabello, Venezuela, de acuerdo con los datos preliminares ofrecidos por los organismos de monitoreo. Tuvo una latitud de 10.407 y una longitud de 68.493,

Población debe estar atenta

Las autoridades advirtieron que el posible impacto de un tsunami podría afectar a las comunidades costeras ubicadas en la zona sur de la República Dominicana, por lo que exhortaron a la población a mantenerse atenta a las informaciones oficiales y a seguir las recomendaciones de los organismos de protección civil.

El COE indicó que la situación se encuentra bajo evaluación permanente y que en boletines posteriores se ofrecerán actualizaciones sobre la amenaza potencial para el territorio nacional.

Ante la alerta, las instituciones de respuesta mantienen el monitoreo de las condiciones marítimas y del comportamiento del fenómeno para determinar cualquier medida adicional que sea necesaria.