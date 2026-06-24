"Defender estas montañas es defender la vida": marchan contra explotación en la cordillera Central

Los manifestantes expresaron su rechazo a los proyectos de exploración minera en la comunidad. ( FUENTE EXTERNA )

Con pancartas, consignas y un firme llamado a proteger los recursos naturales, decenas de organizaciones ambientales, campesinas, religiosas, comunitarias y académicas realizaron una marcha en la provincia Dajabón para expresar su rechazo a los proyectos de exploración y explotación minera que amenazan la cordillera Central, especialmente la zona del municipio Restauración.

La movilización se convirtió en una demostración de unidad regional en defensa de lo que los manifestantes califican como el patrimonio natural más importante del país: las montañas y fuentes de agua que nacen en la denominada Reserva de Biosfera Madre de las Aguas.

Los participantes advirtieron que cualquier actividad minera metálica en esta zona podría poner en riesgo cientos de corrientes acuíferas, áreas protegidas, terrenos productivos y miles de familias que dependen directamente de estos recursos para su subsistencia.

Durante la actividad, representantes de las organizaciones insistieron en que su lucha no es contra el desarrollo, sino contra un modelo que, según afirman, comprometería la producción agropecuaria, la biodiversidad, la economía regional y la calidad de vida de las futuras generaciones.

Uno de los llamados más enfáticos fue realizado por el padre Osvaldo Concepción, director del Centro Montalvo, quien afirmó que existe una creciente conciencia ciudadana sobre los posibles impactos de la actividad minera en la cordillera Central y en las cuencas hidrográficas que abastecen tanto a comunidades dominicanas como haitianas.

"Defender estas montañas es defender la vida. Estamos hablando del agua que consumen nuestras comunidades y de los recursos que sostienen la agricultura y la economía de toda la región", expresó.

Demandas y propuestas

Las organizaciones firmantes solicitaron al presidente de la República, Luis Abinader, la suspensión inmediata de los permisos de exploración minera metálica hasta que se realicen estudios ambientales independientes y vinculantes sobre los posibles impactos en las cuencas hidrográficas, los ecosistemas y la producción agropecuaria.

Asimismo, propusieron la creación de una comisión integrada por el Ministerio de Medio Ambiente, organizaciones socioambientales, la Academia de Ciencias, la Comisión Ambiental de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) y la Sociedad Ecológica del Cibao para evaluar la situación.

Los manifestantes también aprovecharon la ocasión para reclamar inversiones históricamente demandadas por las comunidades de la región, entre ellas la terminación del Hospital de Restauración, la construcción y rehabilitación de carreteras rurales, programas de restauración ecológica, apoyo a la agricultura familiar y la promoción de proyectos agroforestales sostenibles.

Compromiso ciudadano

La Coalición Ambiental del Noroeste (Coanor), la Asamblea Ambiental de Dajabón, el Centro Montalvo, la Sociedad Ecológica de Restauración, la Articulación Nacional Campesina, la Federación de Juntas de Vecinos de Sabaneta y otras entidades participantes coincidieron en que la protección de la cordillera Central constituye una responsabilidad nacional.

Al concluir la marcha, los participantes reiteraron que continuarán movilizándose para impedir cualquier proyecto que, a su juicio, ponga en peligro las fuentes de agua que abastecen gran parte del territorio nacional.

"Las cordilleras no se negocian, se protegen. El agua y la vida están por encima de cualquier interés económico", fue uno de los mensajes más repetidos durante la jornada.