Iniciativa climática busca movilizar US$90 millones para cuencas y comunidades de RD

El agricultor Rafael Odalis Gerónimo, prepara plántulas de café para la siembra. ( TIM CALVER )

El proyecto "Cuencas Hidrográficas y Comunidades Resilientes al Clima mediante Soluciones Basadas en la Naturaleza y Financiamiento Innovador en la República Dominicana", conocido como CReW-RD, recibió una subvención de US$1.4 millones del Fondo Verde del Clima para avanzar en el desarrollo de su propuesta de financiación completa.

Los recursos fueron aprobados a través del Mecanismo de Preparación de Proyectos del Fondo Verde del Clima y otorgados a The Nature Conservancy. La subvención permitirá realizar los análisis técnicos necesarios y preparar la propuesta que se prevé presentar ante el organismo en marzo de 2027.

CReW-RD aspira a movilizar US$90 millones para impactar favorablemente las condiciones de vida de más de un millón de personas en República Dominicana. La iniciativa busca fortalecer la seguridad hídrica, reducir riesgos de desastres y promover medios de vida resilientes al clima.

Una vez aprobado, el proyecto implementará un conjunto integrado de soluciones basadas en la naturaleza para restaurar, proteger y gestionar de manera sostenible ecosistemas clave. Además, combinará subvenciones con financiamiento mixto para promover políticas y entornos financieros favorables.

El proyecto facilitará el acceso a financiamiento para productores, cooperativas, agronegocios y micro, pequeñas y medianas empresas agrícolas. Para ello, contempla un modelo que moviliza capital privado hacia inversiones resilientes al clima y de alto impacto.

Entre las iniciativas que podrían recibir financiamiento figuran proyectos de modernización agrícola, infraestructura resiliente, adopción de tecnologías limpias, desarrollo de cadenas de valor y certificación de mercados. De acuerdo con el comunicado, estos sectores tienen alto potencial para incrementar la productividad, fortalecer la resiliencia y generar retornos sostenibles a largo plazo.

La propuesta se enfocará en la cuenca del Yaque del Norte y el municipio costero de Miches. Según el comunicado, este será el primer proyecto nacional del Fondo Verde del Clima con recursos destinados exclusivamente a República Dominicana y orientado a fortalecer la resiliencia climática en esas zonas prioritarias.

La iniciativa está en consonancia con la NDC 2.0 y 3.0 y el Plan Nacional de Adaptación 2015-2030, y contribuiría al cumplimiento de las metas nacionales en agua, ecosistemas, agricultura y gobernanza climática.

"Recibir el apoyo del Fondo Verde para el Clima reafirma la ambición y el rigor técnico de lo que estamos construyendo con nuestros socios", expresó Clare Shakya, directora general global de Clima de TNC.

Shakya indicó que la entidad se enorgullece de demostrar, junto con el Gobierno dominicano y las instituciones locales, que "la naturaleza restaurada no es una alternativa a la infraestructura climática; es la infraestructura sobre la que se construyen la seguridad hídrica, la resiliencia ante desastres y los medios de vida sostenibles".

Reacciones

TNC ha trabajado estrechamente con la Autoridad Nacional Designada ante el Fondo Verde del Clima, que es el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y con su punto focal, el Viceministerio de Cambio Climático y Sostenibilidad.

El ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Paíno Henríquez, afirmó que la aprobación representa un paso estratégico en los esfuerzos del país por fortalecer su resiliencia climática desde el territorio.

"A través del Ministerio, el Estado dominicano impulsa una agenda ambiciosa orientada a mejorar la seguridad hídrica, reducir los riesgos de desastres climáticos, restaurar ecosistemas críticos y generar oportunidades de desarrollo resiliente en territorios vulnerables como la cuenca del Yaque del Norte y el municipio de Miches", sostuvo.

Henríquez agregó que CReW-RD refleja el compromiso de avanzar de la planificación a la acción, mediante soluciones basadas en la naturaleza, gobernanza climática sólida y mecanismos de financiamiento innovadores para proteger a las comunidades, sectores productivos y capital natural.