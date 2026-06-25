Incendio en Sierra de Bahoruco alcanza una extensión comparable al centro de Santo Domingo

Área afectada por las llamas del 21 al 25 de junio en Sierra de Bahoruco. ( FIRMS NASA )

El incendio forestal que afecta el sector El Codo, en el Parque Nacional Sierra de Bahoruco, ha generado una superficie acumulada de 77.63 kilómetros cuadrados, equivalentes a 77,630,000 metros cuadrados o 7,763 hectáreas, según una medición realizada por Diario Libre utilizando la herramienta de cálculo de áreas de la plataforma FIRMS (Fire Information for Resource Management System) de la NASA.

¿Cómo se ha medido la extensión del incendio?

La estimación se realizó sobre el polígono que agrupa las detecciones satelitales de focos de calor registradas durante los últimos seis días, con datos actualizados al 25 de junio.

Para dimensionar la magnitud del evento, esa superficie es prácticamente igual a un polígono de 77.68 kilómetros cuadrados trazado sobre Santo Domingo, que abarca el área comprendida entre el cauce del río Haina a la altura de Manoguayabo hacia el este, pasando por el Jardín Botánico Nacional hasta el puente Juan Bosch y bordeando en paralelo el mar Caribe.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/25/cierra2-d506c254.png

Durante esta semana, el Ministerio de Medio Ambiente informó que mantiene un amplio operativo para controlar el incendio, con 123 bomberos forestales, apoyo aéreo de la Fuerza Aérea Dominicana y brigadas desplazadas desde diferentes provincias.

Acciones oficiales para controlar el incendio forestal

Las autoridades atribuyen la dificultad para contener las llamas a la combinación de sequía, fuertes vientos y el relieve montañoso de la Sierra de Bahoruco.

Es importante señalar que la medición realizada con FIRMS no representa necesariamente la totalidad del terreno consumido por el fuego, sino el área que engloba las detecciones satelitales de calor registradas durante el evento. Dentro de ese polígono pueden existir sectores que no hayan resultado completamente afectados por las llamas.

La Sierra de Bahoruco constituye una de las áreas protegidas más importantes del Caribe insular por su alta biodiversidad y la presencia de numerosas especies endémicas de flora y fauna, por lo que el impacto ecológico del incendio podría extenderse mucho más allá de la superficie finalmente quemada.

Importancia de la Sierra de Bahoruco



La Sierra de Bahoruco constituye uno de los paisajes montañosos más complejos y biodiversos de la República Dominicana. Su relieve escarpado, con profundos valles, farallones de roca caliza y elevaciones que superan los 2,300 metros sobre el nivel del mar, dificulta el acceso y las labores de combate de incendios. La combinación de bosques secos en las zonas bajas, pinares, bosques nublados y bosques latifoliados convierte al parque en uno de los sitios con mayor diversidad de ecosistemas del Caribe. Además, alberga cientos de especies de plantas, aves, anfibios y reptiles, muchas de ellas endémicas y algunas amenazadas de extinción, por lo que forma parte de un área clave para la conservación de la biodiversidad a nivel mundial. El parque está protegido bajo la categoría de Parque Nacional dentro del Sistema Nacional de Áreas Protegidas de República Dominicana y, junto con los parques nacionales Jaragua y Lago Enriquillo, integra la Reserva de Biosfera Jaragua-Bahoruco-Enriquillo, reconocida por la Unesco por su excepcional valor ecológico.

Leer más Incendio en Sierra de Bahoruco afecta más de 1,200 hectáreas