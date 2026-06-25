Incendio en Sierra de Bahoruco está controlado un 70 %, asegura Medio Ambiente

Bomberos forestales trabajan en control de incendio en Sierra de Bahoruco. ( FUENTE EXTERNA )

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales informó este jueves que las labores para controlar el incendio forestal registrado en el sector El Codo, dentro del Parque Nacional Sierra de Bahoruco, han permitido alcanzar aproximadamente un 70 % de control del perímetro afectado.

Aseguró que los avances logrados durante las últimas horas han reducido la actividad del fuego a un solo frente ubicado hacia el norte-noroeste del área impactada.

Indicó que los sectores sur y sureste quedaron bajo control luego de las operaciones ejecutadas por los bomberos forestales.

El ministerio refirió en nota de prensa que el cierre de esa línea de fuego permitió asegurar gran parte del perímetro afectado y concentrar los recursos disponibles en el único frente que permanece activo.

Acciones de contención

De igual manera, la institución sostuvo que una parte del personal fue asignada a las labores de liquidación en las áreas controladas, mientras que otra se incorporó al frente norte-noroeste para reforzar las acciones de contención.

Medio Ambiente reiteró que los bomberos forestales trabajaron de manera simultánea en distintos frentes y ejecutaron labores de apertura y limpieza manual de una línea de control sobre un camino existente, intervención que permitió consolidar una línea de defensa para las operaciones desarrolladas posteriormente.

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Asimismo, afirmó que la estrategia incluyó, además, la ejecución de un contrafuego controlado en el flanco sur, una maniobra técnica que permitió fortalecer las líneas de defensa establecidas previamente y contribuir al cierre del flanco sureste, incluyendo el sector conocido como Bosque de las Abejas. Estas acciones fueron determinantes para alcanzar el nivel de control reportado y consolidar los avances obtenidos en el terreno.

En las operaciones participan bomberos forestales procedentes de Pedernales, Puerto Escondido, La Descubierta, San Juan, La Vega, Restauración y Jarabacoa, integrados a las acciones coordinadas por el Programa Nacional de Manejo del Fuego, cuyo personal ha mantenido una respuesta continua para contener el avance del incendio y proteger los recursos naturales presentes en esta área protegida.

Sobre el incendio El incendio forestal que afecta el sector El Codo, en el Parque Nacional Sierra de Bahoruco, ha generado una superficie acumulada de 77.63 kilómetros cuadrados, equivalentes a 77,630,000 metros cuadrados o 7,763 hectáreas, según una medición realizada por Diario Libre utilizando la herramienta de cálculo de áreas de la plataforma FIRMS (Fire Information for Resource Management System) de la NASA. La estimación se realizó sobre el polígono que agrupa las detecciones satelitales de focos de calor registradas durante los últimos seis días, con datos actualizados al 25 de junio. Para dimensionar la magnitud del evento, esa superficie es prácticamente igual a un polígono de 77.68 kilómetros cuadrados trazado sobre Santo Domingo. Las autoridades atribuyen la dificultad para contener las llamas a la combinación de sequía, fuertes vientos y el relieve montañoso de la Sierra de Bahoruco.