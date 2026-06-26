Medio Ambiente mantiene operaciones para controlar incendio en Sierra de Bahoruco

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales informó en la noche de este viernes que mantiene desplegadas las brigadas forestales en el sector El Codo, dentro del Parque Nacional Sierra de Bahoruco, donde continúan las labores para controlar el incendio forestal que afecta la zona, pese a las condiciones atmosféricas adversas que favorecen el comportamiento del fuego.

La institución indicó que el incendio presenta un 70 % de control del perímetro afectado y que actualmente se concentra en un único frente activo, lo que ha permitido enfocar las operaciones en esa área específica.

Durante la jornada, las brigadas han enfrentado ráfagas de viento cercanas a los 40 kilómetros por hora, vientos sostenidos de alrededor de 20 kilómetros por hora y una humedad relativa en torno al 35 %, condiciones que inciden directamente en la propagación del fuego y obligan a mantener un monitoreo constante de las labores en terreno.

Acciones oficiales

No obstante, el personal del Programa Nacional de Manejo del Fuego mantiene la estrategia de intervención definida, concentrando los esfuerzos en el frente activo y dando continuidad a las acciones de contención en el perímetro afectado, ajustando las maniobras conforme evoluciona el comportamiento del incendio.

Las brigadas permanecen desplegadas en la zona, dando seguimiento a la evolución del fuego y ejecutando las labores necesarias para avanzar en su estabilización, con el propósito de preservar la integridad del ecosistema del parque nacional y reducir el impacto sobre el área protegida.

El Ministerio de Medio Ambiente reiteró que mantiene el monitoreo permanente de la situación y aseguró que continuará ofreciendo información actualizada sobre el desarrollo de las operaciones en el área afectada.