República Dominicana participará en expedición para estudiar aguas profundas del Caribe

Durante la misión, los científicos investigarán especies marinas, procesos oceanográficos y hábitats profundos que alcanzan miles de metros de profundidad. ( FUENTE EXTERNA )

El Ministerio de Medio Ambiente participará en una expedición científica internacional que busca ampliar el conocimiento sobre los ecosistemas marinos profundos del Caribe y fortalecer las acciones de conservación en aguas dominicanas.

La iniciativa forma parte del programa inaugural del REV Ocean, considerado el mayor buque de investigación y exploración oceánica del mundo, que desarrollará en 2027 una misión científica en la Cordillera Submarina Beata.

Esta zona es compartida por la República Dominicana, donde se encuentra el Santuario Marino Orlando Jorge Mera, y Colombia, a través de la Reserva Natural Beata. La expedición tendrá como objetivo estudiar la biodiversidad, cartografiar ecosistemas de aguas profundas y generar información clave para reforzar la protección de estos hábitats marinos.

El anuncio fue realizado desde Mombasa, Kenia, durante la conferencia Our Ocean Conference, donde Jonathan Delance representó al Ministerio de Medio Ambiente y explicó la importancia de esta investigación para el país y la región del Caribe.

La misión será coordinada por especialistas del Ministerio de Medio Ambiente, junto a instituciones científicas y de conservación de República Dominicana y Colombia. De acuerdo con el comunicado, durante la expedición los científicos investigarán especies marinas, procesos oceanográficos y hábitats profundos que alcanzan miles de metros de profundidad.

Importancia para la conservación

Para esos trabajos se utilizará tecnología de última generación con el fin de recopilar información sobre biodiversidad, ADN ambiental, microplásticos y conectividad ecológica.

Jonathan Delance, director de Conservación del Programa Nacional 30×30 del Ministerio, destacó que la expedición permitirá conocer mejor la dinámica y composición de estos ambientes, con el propósito de mejorar la planificación de su conservación y desarrollar herramientas para la protección efectiva de ecosistemas poco explorados y de alto valor ecosistémico.

"La expedición oceánica REV sobre la Cordillera Submarina Beata es un sueño hecho realidad. Al avanzar en el conocimiento, la comprensión y la cartografía de las geoformas de los ecosistemas de aguas profundas, se proporcionará una base fundamental para fortalecer la planificación de la conservación y desarrollar acciones que garanticen la protección efectiva de estos frágiles ecosistemas, hábitats y sus especies asociadas", indicó Delance, señalado como uno de los principales coordinadores e impulsores de esta expedición.

Los resultados de la investigación contribuirán a mejorar el conocimiento de las geoformas submarinas del Santuario Marino Orlando Jorge Mera y su relación con la columna de agua y las especies asociadas.

Además, servirán de respaldo para futuras decisiones de conservación en las áreas marinas protegidas profundas del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, en consonancia con el compromiso global de proteger al menos el 30 % de los océanos para el año 2030.

El Ministerio de Medio Ambiente sostuvo que la participación dominicana en esta expedición reafirma su compromiso con la investigación científica, la protección de la biodiversidad marina y la gestión sostenible de los océanos y las aguas profundas.

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