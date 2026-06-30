Extinguen incendio forestal en la Sierra de Bahoruco

El incendio forestal que desde hace días afectaba la zona núcleo del Parque Nacional Sierra de Bahoruco ha sido extinguido, informaron las autoridades del Ministerio de Medio Ambiente.

El encargado del Programa Nacional de Gestión y Manejo del Fuego, Gerónimo Abreu, indicó que fue movilizado personal procedente de otras demarcaciones y que, en la zona afectada, en el sector El Codo, permanecen brigadas de Puerto Escondido y Pedernales.

"El control del incendio lo tuvimos prácticamente el domingo, pero todavía hasta ayer mantuvimos el personal en labores de liquidación", explicó el funcionario.

Sobre las causas del fuego, el funcionario explicó que aún no se han precisado, aunque existe la teoría de que comenzó por un fogón mal manejado por personas que se dedican a la búsqueda de pichones de cotorra dentro del área protegida.

Impacto

Abreu indicó que el fuego afectó en mayor proporción al pino criollo (Pinus occidentalis), originario de la isla, y a la sabina rastrera. Consultado sobre la superficie impactada, el funcionario indicó que aún no se tiene el dato oficial.

"Estamos haciendo levantamientos, comparando las imágenes satelitales con la información que obtuvimos en el terreno. Haremos un polígono tras caminar todo el borde", sostuvo.

Una medición realizada por Diario Libre, utilizando la herramienta de cálculo de áreas de la plataforma FIRMS (Fire Information for Resource Management System), de la NASA, estableció que el incendio generó una superficie acumulada de 77.63 kilómetros cuadrados, equivalentes a 77,630,000 metros cuadrados o 7,763 hectáreas.

El titular del Programa Nacional de Gestión y Manejo del Fuego explicó que las condiciones en la zona "son extremas", debido a los vientos que inciden en el área. Además, señaló que desde hace varios meses no llueve, lo que ha contribuido a que la vegetación esté deshidratada.

La Sierra de Bahoruco constituye uno de los paisajes montañosos más complejos y biodiversos de la República Dominicana. Su relieve escarpado, con profundos valles, farallones de roca caliza y elevaciones que superan los 2,300 metros sobre el nivel del mar, dificulta el acceso y las labores de combate de incendios.